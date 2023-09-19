Семилетний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста показал непристойный жест папарацци (видео)

Несмотря на то, что Ким отругала сына за неприличное поведение, он все равно повторил свою выходку.

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Сын Ким Крадашьян и Канье Уэста Сэйнт, которому сейчас семь лет, продемонстрировал на публике свою невоспитанность, показав папарацци средний палец, за что сразу же получил от матери. Кадры облетели сеть, а детали раскрыл таблоид Page Six.

На опубликованном видео парень идет с баскетбольного матча в Лос-Анджелесе. Папарацци застали его и Ким на стоянке неподалеку от ресторана Islands. Увидев людей с камерами, Сэйнт недолго думая показал им средний палец, хихикая при этом.

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Сэйнт показал свою невоспитанность Фото: pagesix.com

Кардашьян, заметив поведение сына, отругала его и на какой-то момент закрыла лицо мальчика рукой.

Заходя в здание, ребенок еще раз показал грубый жест.

Несмотря на неприятный инцидент, Ким даже в этот момент выглядела сногсшибательно. Она была в черном топе без бретелек и широких джинсах с высокой талией. Волосы звезды были собраны в хвост, а глаза скрывали солнцезащитные очки.

Позже в тот же день Ким со старшей дочерью Норт, которой недавно исполнилось 10 лет, появилась в модном ресторане Nobu Malibu. Судя по всему, девочка знает себе цену, поскольку надела футболку со своим лицом и танцевала у входа в ресторан, где ее активно снимали папарацци.

Норт сочетала футболку с розовыми спортивными штанами и кроссовками Nike, а Ким переоделась в другой укороченный топ без бретелек с вырезом посередине.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян очень стыдно за поведение своего мужа Канье Уэста в Италии. По словам инсайдеров, звезда не знает, как объяснить детям поступки их отца, который катается на лодке без штанов и одевает свою предполагаемую жену в очень нескромные наряды.