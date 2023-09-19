Муж принцессы Беатрис опубликовал первое фото их дочери Сиенны

Эдоардо Мапелли-Моцци поделился редкой фотографией своей дочери и принцессы Беатрис.

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Днем ранее дочь принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Сиенна в понедельник отпраздновала свой второй день рождения. Так что счастливый отец опубликовал ее снимок в соцсетях, пишет Hello Magazine.

Эдоардо разместил милый снимок в Instagram, написав: "С Днем Рождения, малышка. Ты приносишь нам столько любви и радости каждый день".

Сиенна - дочь принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

На снимке была изображена маленькая Сиенна, стоящая спиной к камере, одетая в розово-красное платье с длинными рукавами и широкополую соломенную шляпу.

Судя по всему, фотография была сделана на улице, на заднем плане виден обнесенный стеной сад.

Беатрис и Эдоардо не делились официальными изображениями Сиенны с момента ее рождения в 2021 году, предпочитая не показывать дочь в своих аккаунтах в социальных сетях.

Но ранее в этом году сестра Беатрис, принцесса Евгения , поделилась милой фотографией своего старшего сына Августа с Сиенной, когда кузены наслаждались игрой в Лондонском зоопарке.

Сиенна и Август

Сиенна также не появлялась с родителями на каких-либо официальных публичных мероприятиях. Маленькая девочка в настоящее время занимает десятое место в очереди на британский престол, но вряд ли в будущем станет полноправным членом королевской семьи.

Ее мать Беатрис постоянно работает в технологической компании Afiniti, а у ее отца Эдоардо есть собственная компания по развитию недвижимости и дизайну интерьеров Banda Property.

Сиенну крестили во время частной церемонии в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, когда ей было около шести месяцев, это было подтверждено в апреле 2022 года.

У малышки также есть старший сводный брат Кристофер Вульф, известный как Вульфи.

Беатрис и Эдоардо поженились в Виндзоре на интимной церемонии в июле 2020 года, когда в то время действовали ограничения на свадьбы из-за пандемии COVID-19.

Принцесса была в обновленном платье своей бабушки, королевы Елизаветы, которое когда-то создал Норман Хартнелл. А прическу она украсила тиару королевы Мэри с бриллиантовой бахромой, которую принцесса Елизавета также носила в день своей свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году.

Напомним, недавно принцесса Беатрис и ее супруг появились на красной дорожке Vogue World: London 2023.