"Мир развалится на две части": астролог рассказал, будет ли мировая война (видео)

Астролог рассказал о возможности мировой войны, назвал конфликтующие стороны и указал дату эскалации конфликта.

Related video

С каждым днем мы все чаще можем наблюдать заострение конфликтов между целыми государствами по всему миру, что может рано или поздно привести к мировой войне. О том возможна ли она, кто будет воевать и когда это может случиться рассказал астролог Влад Росс.

Что астролог говорит про мировую войну?

По словам астролога Влада Росса, человечество ждет мировая война, которая берет начало еще с 2014 года, когда Россия напала на Украину. Влад говорит, что мир сейчас будет разделен, и каждый займет разные позиции — нам это показал G-20, который разваливается. "Я констатирую смерть G-20 в будущем как геополитической структуры", — уточняет астролог.

По его словам, мир развалится на две части — "большая семерка" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Італия, Канада) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). "Кульминацией этой войны будет схватка в Тихом Океане. Обязательно война будет — и она будет четвертой гибридной мировой войной (первая и вторая были горячими, третья была холодной)", — делится астролог.

Также Влад Росс говорит о том, что в ближайшее время война в Украине закончится, но через пару лет о ней все забудут, ведь внимание будет сконцентрировано в тихоокеанском регионе, на юго-востоке. У Си Цзиньпиня не будет выбора, ведь ему нужно будет отвлечь свой народ от разрушающейся экономики страны. Эскалация этого конфликта, по словам астролога Влада Росса, произойдет в 2026-2027 годах.