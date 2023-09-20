"Світ розвалиться на дві частини": астролог розповів, чи буде світова війна (відео)

Астролог розповів про можливість світової війни, назвав країни, що воюватимуть, і вказав дату ескалації конфлікту.

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З кожним днем ми все частіше можемо спостерігати загострення конфліктів між цілими державами по всьому світу, що може рано чи пізно призвести до світової війни. Про те, чи можлива вона, хто буде воювати та коли це може статися, розповів астролог Влад Росс.

Що астролог каже про світову війну?

За словами астролога Влада Росса, на людство чекає світова війна, яка бере початок ще з 2014 року, коли Росія напала на Україну. Влад каже, що світ зараз буде розділений, і кожен займе різні позиції — нам це показав G-20, який розвалюється. "Я констатую смерть G-20 у майбутньому як геополітичної структури", — уточнює астролог.

За його словами, світ розвалиться на дві частини — "велика сімка" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) і БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка). "Кульмінацією цієї війни буде сутичка в Тихому Океані. Обов'язково війна буде — і вона буде четвертою гібридною світовою війною (перша і друга були гарячими, третя була холодною)", — ділиться астролог.

Також Влад Росс говорить про те, що найближчим часом війна в Україні закінчиться, але через кілька років про неї всі забудуть, адже увагу буде сконцентровано в тихоокеанському регіоні, на південному сході. У Сі Цзіньпіня не буде вибору, адже йому потрібно буде відволікти свій народ від економіки країни, що руйнується. Ескалація цього конфлікту, за словами астролога Влада Росса, відбудеться у 2026-2027 роках.