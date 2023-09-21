Елена Зеленская в нюдовом костюме-тройке посетила Метрополитен-музей (фото)

Первая леди увидела картину украинского художника Архипа Куинджи, который родился в Мариуполе.

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Елена Зеленская посетила Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке после того, как получила награду от 42-го американского президента Билла Клинтона. Об этом жена Владимира Зеленского рассказала в своем Instagram.

Первая леди Украины продвигала инициативу обеспечения этого выдающегося оазиса изобразительного искусства аудиогидами на украинском языке, а также увидела собственными глазами картину украинского художника Архипа Куинджи "Закат солнца над Днепром". Особенно щемящим этот момент является из-за того, что музей художника, который родился в Мариуполе, россияне уничтожили и разграбили.

"Была счастлива увидеть эту работу лично, посетив Метрополитен-музей во время визита на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Вскоре для всех украинских посетителей музей в рамках кампании "МЕТ говорит на украинском" запустит украиноязычные аудиокомментарии к своим экспонатам", — отметила Елена Зеленская.

Для публичного выхода украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку серого цвета, который состоял из пиджака, жилетки и брюк-палаццо.

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Елена Зеленская в Метрополитен-музее

"Спасибо музею Метрополитен @metmuseum, его директору Максу Холлейну и вице-президенту Кеннету Уэйну и всей команде за украинский в МЕТ", — добавила жена Владимира Зеленского, отметив, что таким образом восстановится историческая справедливость.

Елена Зеленская в Метрополитен-музее

Впоследствии Елена Зеленская встретилась с первой леди США Джилл Байден.

К своему деловому образу она добавила символическую брошь в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.

Елена Зеленская и Джилл Байден

Напомним, Елена Зеленская посетила Генассамблею ООН в символическом костюме.

Также Фокус писал о первом дне визита президентской четы в США.