Королева Рания рассказала, какой совет дала будущей невестке перед свадьбой

Королева очень тепло приняла жену сына, которую называет своей дочерью.

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53-летняя королева Иордании Рания, которая вместе с мужем и сыновьями прилетела в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, побеседовала с журналистами TODAY, где, среди прочего, рассказала, как мобильные телефоны и социальные сети влияют на ее семью, пишет People.

Жена монарха, которая родила и воспитала четырех детей, а сейчас уже является и свекровью, и тещей, считает, что от технологий никуда не деться, поэтому если бороться с ними бесполезно, то регулировать их вполне возможно. Более того, как мать она осознает негативные последствия постоянного времяпрепровождения в соцсетях на всевозможных сайтах.

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"Я думаю, что дело больше в ценностях, которые вы прививаете своим детям в отношении самих себя, — уверенность в себе, дисциплина. Все эти вещи важны, и это будет определять, как они будут взаимодействовать со своими технологиями", – подчеркнула королева.

Она призналась, что после того, как ее сын объявил о помолвке с Раджвой Аль-Саиф, она отвела будущую невестку в сторону и дала ей совет.

"Я сказала ей, что не существует такого понятия, как 100%-ый рейтинг одобрения. Всегда найдутся люди, которые будут против тебя, и я хочу тебе дать совет: Пожалуйста, постарайся не читать комментарии. Знаешь, у тебя просто будет неуверенность в себе, и всегда будет негатив — и дело не в тебе, а в самом человеке. Они несчастны в своей жизни. Так что не носи с собой это несчастье.Это пошатнет твою уверенность", — продолжила она.

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Рания добавила, что в отношении технологий необходимо выработать здоровые привычки.

"Это то, чему вы пытаетесь научить своих детей. Не обязательно держаться подальше от своих телефонов, но взаимодействовать с ними более здоровым образом, а также устанавливать этот баланс", – объяснила Ее Величество.

Наследный принц Иордании Хусейн и его возлюбленная Раджва связали себя узами брака 1 июня во дворце Захран. На торжестве присутствовали члены королевской семьи Иордании, представители королевских семей со всего мира и главы государств. Свадебная вечеринка прошла в резиденции королевского двора Мадареб Бани Хашем, и на нее пригласили более 1700 человек.

Ранее Фокус писал, о чем говорили Кейт Миддлтон и королева Рания на свадьбе принца Хусейна.