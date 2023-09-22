Участник группы Kalush Orchestra женился и показал фото со свадьбы в украинских костюмах

Женой Виталия Дужика стала солистка группы EtnoGen Евгения Мазуренко.

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Участник группы Kalush Orchestra Виталий Дужик женился на солистке группы EtnoGen и участнице шоу "Україна має талант" Евгении Мазуренко. Пара устроила торжество в традиционном стиле и похвасталась фото в национальных украинских костюмах. Снимками радостного события они поделились в соцсетях.

Виталий Дужик, который в группе Kalush Orchestra играет на сопилке, сделал предложение Евгении еще в июне, во время благотворительного концерта в городе Лодзь в Польше.

Свадьба Виталия Дужика и Евгении Мазуренко

Свадьба пары состоялась в прошлую пятницу, 15 сентября. Но снимками и видео с торжества музыканты поделились только сейчас.

Свадьба Виталия Дужика и Евгении Мазуренко

Виталий и Евгения организовали свадьбу в этническом стиле и выбрали для своего особенного дня традиционные украинские костюмы. Венчание состоялось в церкви на киевском Подоле.

Свадьба Виталия Дужика и Евгении Мазуренко

Евгения написала, что они очень хотели венчаться в традиционных украинских нарядах.

"У меня наряд моей прабабушки — Бориспольщина, у Виталика — Волынь. Почему именно эти регионы? Потому что это края, где мы родились и выросли. Для нас было важно, чтобы каждый из нас был в наряде своего региона, что символизировало бы объединение. Хотя мы из разных уголков Украины, но любовь соединила нас, свела наши дороги", — написала невеста в подписи к фото, рассказав подробно о своем свадебном наряде: "У меня наряд такой же, как и был на свадьбе у моей бабушки. Свадебная сорочка, рушник — с Родины моей мамы, из затопленного села Рудякив на Бориспольщине, ему уже больше 150 лет, корсетка моей прабабушки, а юбка сшита по старинному образцу. Свадебный венок делала сама", — отметила артистка.

Свадьба Виталия Дужика и Евгении Мазуренко

Остальные гости также были в украинских нарядах.

Также Евгения поделилась коротким видео с гостями и продемонстрировала еще одно свадебное платье – белое, с пышной юбкой и рукавами-фонариками.

Свадьба Виталия Дужика и Евгении Мазуренко

Напомним, Виталий Дужик – участник популярной украинской группы Kalush Orchestra, которая в 2022 году стала победительницей Евровидения в Турине, Италия. Дужик – мультиинструменталист. Также он участник группы EtnoGen, также, как и его возлюбленная.

Ранее, когда Kalush Orchestra выступали на Евровидении 2023, который прошел в Великобритании, в их клипе появилась Кейт Миддлтон. Появление принцессы Уэльской в клипе украинской группы стало неожиданностью для всех.