Учасник гурту Kalush Orchestra одружився і показав фото з весілля в українських костюмах

Дружиною Віталія Дужика стала солістка гурту EtnoGen Євгенія Мазуренко.

Related video

Учасник гурту Kalush Orchestra Віталій Дужик одружився із солісткою гурту EtnoGen і учасницею шоу "Україна має талант" Євгенією Мазуренко. Пара влаштувала урочистість у традиційному стилі і похвалилася фото в національних українських костюмах. Знімками радісної події вони поділилися в соцмережах.

Віталій Дужик, який у гурті Kalush Orchestra грає на сопілці, освідчився Євгенії ще в червні, під час благодійного концерту в місті Лодзь у Польщі.

Весілля Віталія Дужика та Євгенії Мазуренко

Весілля пари відбулося минулої п'ятниці, 15 вересня. Але знімками і відео з урочистості музиканти поділилися тільки зараз.

Весілля Віталія Дужика та Євгенії Мазуренко

Віталій та Євгенія організували весілля в етнічному стилі та обрали для свого особливого дня традиційні українські костюми. Вінчання відбулося в церкві на київському Подолі.

Весілля Віталія Дужика та Євгенії Мазуренко

Євгенія написала, що вони дуже хотіли вінчатися в традиційному українському вбранні.

"У мене вбрання моєї прабабусі — Бориспільщина, у Віталіка — Волинь. Чому саме ці регіони? Тому що це краї, де ми народилися і виросли. Для нас було важливо, щоб кожен із нас був у вбранні свого регіону, що символізувало б об'єднання. Хоча ми з різних куточків України, але кохання з'єднало нас, звело наші дороги", — написала наречена в підписі до фото, розповівши детально про своє весільне вбрання: "У мене вбрання таке саме, яке було на весіллі в моєї бабусі. Весільна сорочка, рушник — з Батьківщини моєї мами, із затопленого села Рудяків на Бориспільщині, йому вже понад 150 років, корсетка моєї прабабусі, а спідниця зшита за старовинним зразком. Весільний вінок робила сама", — зазначила артистка.

Весілля Віталія Дужика та Євгенії Мазуренко

Решта гостей також були в українському вбранні.

Також Євгенія поділилася коротким відео з гостями і продемонструвала ще одну весільну сукню — білу, з пишною спідницею і рукавами-ліхтариками.

Весілля Віталія Дужика та Євгенії Мазуренко

Нагадаємо, Віталій Дужик — учасник популярного українського гурту Kalush Orchestra, який 2022 року став переможцем Євробачення в Турині, Італія. Дужик — мультиінструменталіст. Також він учасник гурту EtnoGen, також, як і його кохана.

Раніше, коли Kalush Orchestra виступали на Євробаченні 2023, що відбулося у Великій Британії, у їхньому кліпі з'явилася Кейт Міддлтон. Поява принцеси Уельської в кліпі українського гурту стала несподіванкою для всіх.