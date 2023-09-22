Красный цвет, острый носок и бантики: самая модная обувь на осень 2023

Осень – это именно тот сезон, когда обувь может быть открытой, вроде туфель на шпильке, и уже закрытой как сапоги. Рассказываем о самых актуальных модных трендах обуви.

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Тренды обуви на осень/зиму 2023 еще создаются, ведь продолжаются Недели моды и даже новые коллекции, рассчитанные на следующий год, так, или иначе, оказывают влияние на модные тенденции. Так, внезапно на вершину ворвались очень остроносые туфли на низком каблуке. И, вероятно, что-то еще может стать остромодным, потеснив менее популярные фасоны.

Но пока можно отметить, что в сферу обуви проникла романтика: бренды использовали модели Мэри-Джейн и бантики, а также неожиданно модной оказалась обувь в виде носков, пусть не очень практично, но выглядит по-домашнему уютно. Также в трендах оказались самые традиционные цвета: алый и черный.

Фокус собрал самые выдающиеся тенденции обуви сезона осень-зима 2023.

Черные туфли-лодочки

Прогулка к кулеру с водой кажется гораздо более привлекательной теперь, когда туфли офисных работников на каблуках (из тех, которые перед поездкой на работу заменяются кроссовками) вернулись на подиум.

Черные туфли-лодочки

Черные туфли-лодочки

Черные туфли-лодочки были самым распространенным фасоном на подиумах: гладкие, лаконичные и элегантные.

Очень острые носы

Балетки с закругленными носами, которые были в трендах все лето, потеснили с модных вершин остроносые туфли.

Обувь с острыми носками

Самую яркую модель, с декором в виде оригами представил модный дом Prada. Но и остальные бренды не отстают. Теперь острый носок с нами надолго.

Обувь с острыми носками

Чтобы выглядеть ультрамодно, дополните такую пару обуви колготками с рисунком.

Домашняя обувь

Hygge (Хюгге) — это понятие из стран Скандинавии и оно означает чувство уюта и комфорта.

Мягкая обувь, похожая на домашнюю

Так что обувь в виде вязаных носков, или обувь, напоминающая мягкие домашние тапочки явно предлагает вам выходя из дома, сделать все, чтобы чувство домашнего комфорта не покидало вас и за порогом.

Танкетка

Прочная альтернатива тонким каблукам, которые застревают в решетках тротуара и половицах, танкетка появилась на подиумах весна-лето 2023, а коллекции осень-зима 2023 доказывают, что она никуда не денутся.

Обувь на танкетке Фото: Фото: Gettyimages

Летом на танкетке предлагали носить босоножки, осенью и зимой – туфли, ботинки и сапоги.

Туфли Мэри-Джейн

На подиумы дизайнеры продемонстрировали утонченную элегантность, изящные силуэты и разнообразные материалы. Но туфли Мэри-Джейн в который раз выдержали испытание временем.

Туфли Мэри-Джейн Фото: Maison Margiela

Лучше всего эти туфли с ремешком сочетаются – для создания нотки гламура старого мира – с непрозрачными колготками или ребристыми носками до щиколотки и юбкой А-силуэта в стиле Эмилии Уикстед и Диор.

Ботинки на шнуровке и с пряжками

Подиумы осени/зимы 2023 отдали дань уважения Вивьен Вествуд.

Ботинки на шнуровке и с пряжками

Ботинки на шнуровке и с пряжками

Возможно, ее панк-настроение повлияло на этот тренд, как знать? Но грубые ботинки в армейском стиле и стиле гранж, которые еще недавно считали устаревшими, снова вернулись.

Шнуровка, пряжки, цепочки, массивная подошва – словом, это самый осенний тренд из возможных. Ведь он выдержит испытание любой погодой.

Бантики

От возвращения силуэта "песочные часы" до декадентских цветочных мотивов, женственные акценты подчеркивали простые, хорошо скроенные формы, которые мы видели на подиуме.

Обувь с бантиками

Дизайнеры всегда любили банты, даже когда были вынуждены от них отказываться в угоду модным тенденциями. И сейчас этот немного инфантильный, но бесконечно милый акцент снова полноценный игрок в команде. А туфли с бантами – маст-хев.

Броги и лоферы в мужском стиле

Если в моде классическая белая рубашка и простое и элегантное черное пальто, то броги и лоферы – их верные спутники.

Броги и лоферы в мужском стиле

Броги и лоферы в мужском стиле

Они идеально завершат классический стильный образ и придадут образу немного строгости.

Красная обувь

В этом сезоне красный стал ключевым цветом, и его использование в обуви может стать смелым заявлением.

Красная обувь

Красная обувь

Для женственной эстетики отличным выбором станут туфли на каблуке, но сапоги, ботинки и даже кроссовки могут и должны быть красными. Текстура неважна – лаковая, матовая, или даже пушистость – приветствуется, главное, чтобы любых оттенков красного.

Напомним, ранее Фокус писал о топовых трендах в одежде на осень и зиму 2023. Среди хитов – классическое черное пальто.