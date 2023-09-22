Червоний колір, гострий носок і бантики: наймодніше взуття на осінь 2023 року

Осінь — це саме той сезон, коли взуття може бути відкритим, на кшталт туфель на шпильці, і вже закритим як чоботи. Розповідаємо про найактуальніші модні тренди взуття.

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Тренди взуття на осінь/зиму 2023 ще створюються, адже тривають Тижні моди і навіть нові колекції, розраховані на наступний рік, так чи інакше впливають на модні тенденції. Так, раптово на вершину увірвалися дуже гостроносі туфлі на низьких підборах. І, ймовірно, щось ще може стати гостромодним, потіснивши менш популярні фасони.

Але поки що можна відзначити, що у сферу взуття проникла романтика: бренди використовували моделі Мері-Джейн і бантики, а також несподівано модним виявилося взуття у вигляді шкарпеток, нехай не дуже практичне, але має по-домашньому затишний вигляд. Також у трендах опинилися найтрадиційніші кольори: червоний і чорний.

Фокус зібрав найвидатніші тенденції взуття сезону осінь-зима 2023.

Чорні туфлі-човники

Прогулянка до кулера з водою здається набагато привабливішою тепер, коли туфлі офісних працівників на підборах (з тих, які перед поїздкою на роботу замінюються кросівками) повернулися на подіум.

Чорні туфлі-човники

Чорні туфлі-човники

Чорні туфлі-човники були найпоширенішим фасоном на подіумах: гладкі, лаконічні та елегантні.

Дуже гострі носи

Балетки із закругленими носами, які були в трендах все літо, потіснили з модних вершин гостроносі туфлі.

Взуття з гострими носками

Найяскравішу модель, з декором у вигляді орігамі представив модний дім Prada. Але й інші бренди не відстають. Тепер гострий носок з нами надовго.

Взуття з гострими носками

Щоб мати ультрамодний вигляд, доповніть таку пару взуття колготками з малюнком.

Домашнє взуття

Hygge (Хюгге) — це поняття з країн Скандинавії і воно означає відчуття затишку і комфорту.

М'яке взуття, схоже на домашнє

Тож взуття у вигляді в'язаних шкарпеток, або взуття, що нагадує м'які домашні капці, вочевидь, пропонує вам, виходячи з дому, зробити все, щоб почуття домашнього комфорту не покидало вас і за порогом.

Танкетка

Міцна альтернатива тонким підборам, які застряють у решітках тротуару і мостинах, танкетка з'явилася на подіумах весна-літо 2023, а колекції осінь-зима 2023 доводять, що вона нікуди не подінеться.

Взуття на танкетці Фото: Фото: Gettyimages

Влітку на танкетці пропонували носити босоніжки, восени і взимку — туфлі, черевики і чоботи.

Туфлі Мері-Джейн

На подіуми дизайнери продемонстрували витончену елегантність, витончені силуети та різноманітні матеріали. Але туфлі Мері-Джейн вкотре витримали випробування часом.

Туфлі Мері-Джейн Фото: Maison Margiela

Найкраще ці туфлі з ремінцем поєднуються — для створення нотки гламуру старого світу — з непрозорими колготками або ребристими шкарпетками до щиколотки і спідницею А-силуету в стилі Емілії Вікстед і Діор.

Черевики на шнурівці та з пряжками

Подіуми осені/зими 2023 віддали данину поваги Вів'єн Вествуд.

Черевики на шнурівці та з пряжками

Черевики на шнурівці та з пряжками

Можливо, її панк-настрій вплинув на цей тренд, хтозна? Але грубі черевики в армійському стилі і стилі гранж, які ще недавно вважали застарілими, знову повернулися.

Шнурівка, пряжки, ланцюжки, масивна підошва — словом, це найосінніший осінній тренд із можливих. Адже він витримає випробування будь-якою погодою.

Бантики

Від повернення силуету "пісочний годинник" до декадентських квіткових мотивів, жіночні акценти підкреслювали прості, добре скроєні форми, які ми бачили на подіумі.

Взуття з бантиками

Дизайнери завжди любили банти, навіть коли були змушені від них відмовлятися на догоду модним тенденціями. І зараз цей трохи інфантильний, але нескінченно милий акцент знову повноцінний гравець у команді. А туфлі з бантами — маст-хев.

Броги та лофери в чоловічому стилі

Якщо в моді класична біла сорочка і просте та елегантне чорне пальто, то броги і лофери — їхні вірні супутники.

Броги та лофери в чоловічому стилі

Броги та лофери в чоловічому стилі

Вони ідеально завершать класичний стильний образ і додадуть образу трохи строгості.

Червоне взуття

Цього сезону червоний став ключовим кольором, і його використання у взутті може стати сміливою заявою.

Червоне взуття

Червоне взуття

Для жіночної естетики чудовим вибором стануть туфлі на підборах, але чоботи, черевики і навіть кросівки можуть і повинні бути червоними. Текстура неважлива — лакова, матова, або навіть пухнастість — вітається, головне, щоб будь-яких відтінків червоного.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про топові тренди в одязі на осінь і зиму 2023. Серед хітів — класичне чорне пальто.