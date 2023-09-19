Пальто, біла сорочка і багато блиску: топ-5 трендів на осінь і зиму 2023 року

Тренди на цю осінь і зиму виявилися напрочуд зручними і такими, що їх можна реалізувати навіть тим, хто не надто ревно стежить за модними тенденціями.

Related video

Головний тренд сезону осінь-зима 2023 назвати хоч і нелегко, але можна. Це зручність. Найяскравішим образом цього сезону став лаконічний повсякденний одяг, але виконаний з якісних тканин. Про нові тренди пише Vogue.

Модні критики вважають, що на модні віяння вплинула війна в Україні, яка відсунула очікувані тренди з нестримним блиском і екстравагантністю. У моді якісні пальта, стильні білі сорочки, ніби запозичені з гардероба бойфренда і корпоративний діловий стиль, хоч і з хуліганськими деталями. Втім, знайшлося місце і блиску: паєтки та металізовані тканини додали трохи свята, але моделі все одно залишилися лаконічними.

Ще одним несподіваним трендом виявилася спідня білизна. Трусики-шортики, розшиті паєтками, або без них, в'язані, що зовсім не відрізняються від білизни, тепер носять із чорними колготками та доповнюють кофтинками на ґудзиках, або футболками, тренчами та пальтами. Іноді пояс колгот навіть стирчить над поясом трусиків. Дивний, але хуліганський тренд все частіше з'являється на червоних доріжках.

Емма Коррін у в'язаних трусиках Фото: Getty Images

Якщо залишити осторонь блиск, позачасовість вже деякий час є гаслом моди — оскільки ми всі перейшли до більш свідомого підходу до одягу — але, безумовно, ніколи не було кращого часу для пошуку інвестиційних покупок. Коли головні речі сезону включають білу сорочку і чорне пальто, мати сучасний вигляд і створити гардероб, орієнтований на майбутнє, — це одне й те саме.

Чудове чорне пальто

Головний тренд сезону — це чорне пальто. Воно завжди доречне, воно ідеально поєднується з усім, що ви під нього одягнете, і це чудова інвестиція.

Фото: MaxMara Фото: Instagram 425yemets.store Фото: MaxMara

Причому якщо похмурий чорний колір здасться вам аж надто в стилі сімейки Аддамс, його завжди можна "розбавити" яскравими аксесуарами — шарфом, пашминою, сумкою, взуттям. Або просто помітною брошкою.

Біла сорочка

Білі сорочки завжди були невіддільною частиною гардероба, але цього сезону вони переходять з лінії хору в центр уваги в капсулі класики.

Фото: RHUDE Фото: COS

Обирайте подовжені моделі, які можуть навіть стати сукнями, хлоп'ячі моделі, що ідеально поєднуються з мініспідницями в паєтках, або оверсайз моделі, що ідеально пасуватимуть до мішкуватих джинсів.

Ковдра і пончо

Невідомо, що вплинуло на цей тренд, може, новий фільм з Леонардо Ді Капріо про індіанські племена.

Але тепер ковдри, пончо і дуже об'ємні шарфи відіграють роль верхнього одягу. Їх підхоплюють поясом, закріплюють брошками, просто драпірують поверх обраного вбрання. І виглядає це незвично, стильно і богемно. Словом, цей тренд варто спробувати.

Квітковий принт

Це не вперше, коли дизайнери наполягають на тому, що квітковий принт не повинен відправлятися на полицю з настанням осені та зими.

У трендах 2023 року — квіти. Вони прикрашають сукні, штани та комбінезони. І нехай навколо опадає листя і йде дощ — на вашому одязі квіти не в'януть, а радують вас до весни.

Силует "пісочний годинник"

Силует з підкресленою талією набирав обертів весь сезон і все ще не міг вважатися трендом, але потім Джіджі Хадід вийшла в сутінках на тлі Голлівудських пагорбів у чорному костюмі зі спідницею від Versace, талія якого повторювала пропорції Софі Лорен, і тренд закріпився.

Талію підкреслюють ременями, широкими плічками піджаків, але цей популярний колись силует безумовно в тренді й тішитиме нас ще довго.

Раніше Фокус писав про те, які джинси будуть у моді цієї осені. Несподівано в трендах опинилися сірі джинси. Вони потіснили навіть класичні блакитні.