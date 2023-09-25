25 сентября 2023 года: Ефросинии Александрийской — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя лениться и стричь волосы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобной Ефросинии Александрийской. Когда она была юной, ее отец решил выдать девушку замуж. Однако Ефросиния мечтала о жизни в монастыре – она тайно приняла постриг, а затем покинула родительский дом. Чтобы отец не нашел ее в монастыре, Ефросиния притворялась мужчиной, назвав себя Измарагдом. Девушка прожила в уединенной келье 38 лет и только перед смертью поведала свою тайну отцу. После ее смерти отец сам принял монашество и жил в том же монастыре, что и его дочь, а все имущество раздал беднякам.

Что нельзя делать 25 сентября:

лениться;

стричь волосы;

подписывать важные документы.

Народные приметы и поверья:

хорошая погода – ближайшие две недели будет тепло;

еще не опали листья с березы — снег будет нескоро;

южный ветер – к теплой зиме, а западный — к снежной.

День ангела празднуют:

Семен, Федор, Юлиан.

Родились в этот день:

1944 год — Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др. наград;

1968 год — Уилл Смит, американский киноактер, режиссер, лауреат премий "Грэмми", "Сезар";

1969 год — Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса, обладательница премий "Оскар", BAFTA и др.

Также в этот день:

1493 год — Христофор Колумб второй раз отплывает в Америку;

1914 год – боевое крещение отряда Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника;

1932 год — испанская Каталония получает автономию с правом иметь свой флаг, государственный язык и парламент;

1960 год — США спускают на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз;

1992 год — открывают канал Рейн-Майн-Дунай, соединяющий Черное и Северное моря.