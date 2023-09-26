Когда Покров и День защитника и защитницы Украины: даты по новому календарю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новый календарь, из-за чего привычные церковные праздники перенеслись на 13 дней раньше, в том числе и Покров.

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Когда по новому календарю праздновать Покров?

До 2023 года большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечали 14 октября, но в связи с переходом Православной церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь, теперь мы ежегодно будем праздновать его 1 октября. Большинство приходов уже адаптировалось под церковную реформу, но для тех, кому нужно время для более плавного перехода, предоставили возможность перейти на новый календарь до 2025 года.

Перенесли ли празднование Дня защитника и защитницы Украины?

День защитника и защитницы Украины, дата которого символически совпадает с праздником Покровы, с 2023 года также перенесли на 1 октября. Эти два праздника отмечали в один день не случайно. Козаки считали Богородицу покровительницей и защитницей от врага, в каждом казацком шалаше была икона Девы Марии, также Святую изображали на хоругвях, под которыми шли воевать.

Впервые День защитника и защитницы Украины отмечали 14 октября 2014 года, а с 2015 года он стал государственным праздником (до военного положения в стране был нерабочим днем).

Также Фокус писал про переход ПЦУ и УГКЦ на новый календарь