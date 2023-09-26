Коли Покрова і День захисника та захисниці України: дати за новим календарем

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новий календар, через що звичні церковні свята перенеслися на 13 днів раніше, зокрема й Покрову.

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Коли за новим календарем святкувати Покрову?

До 2023 року велике церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці відзначали 14 жовтня, але у зв'язку з переходом Православної церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, тепер ми щорічно святкуватимемо його 1 жовтня. Більшість парафій уже адаптувалася під церковну реформу, але для тих, кому потрібен час для більш плавного переходу, надали можливість перейти на новий календар до 2025 року.

Чи перенесли святкування Дня захисника і захисниці України?

День захисника та захисниці України, дата якого символічно збігається зі святом Покрови, з 2023 року також перенесли на 1 жовтня. Ці два свята відзначали в один день не випадково. Козаки вважали Богородицю покровителькою та захисницею від ворога, у кожному козацькому курені була ікона Діви Марії, також Святу зображували на хоругвах, під якими йшли воювати.

Уперше День захисника і захисниці України відзначали 14 жовтня 2014 року, а з 2015 року він став державним святом (до воєнного стану в країні був неробочим днем).

Також Фокус писав про перехід ПЦУ та УГКЦ на новий календар.