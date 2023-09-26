Знаменитый 70-летний рестлер Халк Хоган женился в третий раз (видео)

Скай Дейли стала третьей женой знаменитого рестлера и актера.

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Американский профессиональный экс-борец и актер Терри Джин Боллеа, более известный под псевдонимом Халк Хоган, в свои 70 лет решил связать себя узами брака с 45-летней инструктором по йоге и бухгалтером Скай Дейли, которой он сделал предложение в июле, сообщает TMZ. На помолвку он подарил ей кольцо с бриллиантом в шесть каратов стоимостью 100 000 долларов США в ресторане в Тампе.

Тайная и скромная свадьба состоялась во Флориде, а на венчании присутствовали только близкие родственники и друзья. Правда, по информации таблоида, на торжестве не было 35-летней дочери Хогана, Брук.

Скай Дейли стала третьей женой рестлера. На свадьбе он был в простом черном смокинге и черной версии своей фирменной банданы на голове. Невеста же надела блестящее белое платье без бретелек с вырезом в форме сердца и кружевным шлейфом.

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Предыдущий брак Хогана с Дженнифер МакДэниел длился с 2010 по 2021 год, а до этого он был женат на Линде Хоган с 1983 по 2009 год. В этом браке родились двое детей.

Примечательно, что легенда реслинга начал встречаться с Дейли после того, как его развод с МакДэниел был оформлен почти год назад. Впервые пару заметили вместе за кулисами во время концерта американского певца Брета Майкла 26 февраля 2022 года. В марте прошлого года он подтвердил новые отношения.

"Йо, Маньяки, для справки: посты в Facebook и Instagram посвящены мне и моей девушке Скай, я официально разведен, извините, я думал, что все уже знают", – сообщил Халк.

Что касаейтся Скай, то она тоже дважды разведена, у нее трое детей – девятилетняя дочь и два сына, которым 14 и 16 лет.

Хоган широко известен как самая признанная звезда рестлинга во всем мире и самый популярный борец 1980-х годов, а также один из величайших профессиональных борцов всех времен.

Ранее Фокус писал, что еще одна звезда боевиков 1990-х, знаменитый актер Дольф Лундгрен женился на 27-летней подруге Эмме Крокдал. Скромную церемонию провели на прошлой неделе на греческом острове Миконос, где у актера есть вилла.