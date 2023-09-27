Певица Мила Нитич шокировала признанием об отношениях с бойфрендом-абьюзером

Исполнительница хита "Небокрай" рассказала, что у ее уже бывшего возлюбленного были проблемы с алкоголем и он изводил ее придирками.

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Украинская певица Людмила Нитичук, которая выступает под псевдонимом Мила Нитич, откровенно рассказала о своих отношениях с уже бывшим возлюбленным, который оказался абьюзером. Она не назвала его имя, но отметила, что это был состоятельный и успешный человек. О своих токсичных отношениях Мила откроено рассказала в интервью шоу "ЖВЛ" и ведущему Тимуру Мирошниченко.

Война с РФ застала певицу в Ирпене. Ей с трудом удалось уехать, причем помог ей в этом именно бойфренд, за что она ему благодарна.

Интервью Милы Нитич

"Он меня никогда не бил, но эмоционально и психологически уничтожал. В конечном результате все закончилось печально. Но парадоксально то, что он появился в первый день войны и именно благодаря ему я уехала в первый день из Ирпеня. Он отправил за мной водителя с машиной. Он мне помог и вывез меня, я за это ему буду всегда благодарна", — рассказала певица.

Она уехала в Польшу, где у нее были концерты. Певица жила между Украиной и заграницей, давала концерты. И тогда же она пыталась построить отношения, которые оказались токсичными.

"Появился человек, с которым мы пытались что-то построить. Мне казалось, что порог боли был превышен в разы. Так происходит, когда ты заходишь в отношения с человеком, у которого есть все — бизнес, любимое дело, есть много денег, есть все, кроме счастья. Я пришла к выводу, что, если ты несчастен внутри себя самого, никто тебя не сделает счастливым. Я пыталась эту пустоту заполнить собой, но я потерпела фиаско", — призналась певица, отметив, что у ее бойфренда были проблемы с алкоголем. По ее словам он не мог себя сдерживать.

В тот момент Нитич было нелегко, она даже раздумывала над тем, чтобы оставить карьеру певицу и открыть пекарню. Но ее переубедили друзья, сказав, что начать свой бизнес она всегда успеет.

Мила Нитич записала песню "Я обираю тебе" и отметила, что верит в идиллические отношения. Но чувствует, что любовь случится, когда она будет готова.

Песня Милы Нитич "Я обираю тебе"

Роман с неназванным возлюбленным она возобновляла после расставания и шутит, что все-таки возможно зайти в одну реку дважды. Впрочем, отношения были нелегкими. Бойфренд изводил ее придирками и ревностью. Хотя они изначально обсуждали свои отношения, и он был готов к тому, что у нее ненормированный рабочий день.

"Он мне говорил: "Вали туда, откуда пришла" и "Ты вообще-то должна была спросить, можно ли я поеду поработать?". Я никогда ни у кого не спрашивала, можно ли мне поработать", — певица говорит, что дома царила напряженная атмосфера, так как в гостях постоянно были люди, а ее бойфренд был постоянно выпившим.

Через месяц отношений он подарил ей машину за 100 тысяч долларов, а уже через четыре месяца ее забрал. Хотя, по словам певицы, это был подарок и авто было оформлено на нее. Она не держалась за подарок, но ей было неприятно, что у нее отбирают подарок.

"Когда я не выдержала и решила уйти, он у меня его забрал. И я в конечном итоге ему просто посмотрела в глаза, говорю: "Да ты подарил или нет? Потому что она была оформлена на меня". А он говорит: "Я что, дурак тебе подарить машину за 100 тысяч долларов? Мила, я тебе просто дал прокатиться". Меня не выпускали с территории дома, пока я не отдала ключи и техпаспорт", — рассказала певица.

Впрочем, окончательно рассталась она с ним после того, как общие друзья сообщили о том, что он начал встречаться со своей бывшей.

Мила Нитич отметила, что бывший вытащил из нее "всех демонов" и это было ужасно, так как она не узнавала сама себя.

Она призналась, что на момент знакомства с этим человеком была "морально и финансово слабой" и ей негде было жить, так как ее квартира только достраивалась.

"Единственное, что могу сказать: он никогда меня не бил. Но он эмоционально и морально так уничтожал, что этого было более чем достаточно", – резюмировала она, отметив, что в момент начала отношений ее бойфренд был "джентльменом" и вел себя очень толерантно. Но все закончилось, когда их отношения стали серьезными. Мила Нитич дала совет всем женщинам, напомним, что абьюзеры никогда не меняются, так как считают себя правыми.

Напомним, ранее про насилие и абьюз рассказала бывшая жена актера Константина Войтенко, Валентина Маринина. Сам Войтенко отрицает все обвинения.