Співачка Міла Нітіч шокувала зізнанням про стосунки з бойфрендом-аб'юзером

Виконавиця хіта "Небокрай" розповіла, що в її вже колишнього коханого були проблеми з алкоголем і він мучив її причіпками.

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Українська співачка Людмила Нітічук, яка виступає під псевдонімом Міла Нітіч, відверто розповіла про свої стосунки з уже колишнім коханим, який виявився аб'юзером. Вона не назвала його ім'я, але зазначила, що це був заможний і успішний чоловік. Про свої токсичні стосунки Міла відверто розповіла в інтерв'ю шоу "ЖВЛ" і ведучому Тимуру Мірошниченку.

Війна з РФ застала співачку в Ірпені. Їй насилу вдалося виїхати, причому допоміг їй у цьому саме бойфренд, за що вона йому вдячна.

Інтерв'ю Міли Нітіч

"Він мене ніколи не бив, але емоційно і психологічно знищував. У кінцевому результаті все закінчилося сумно. Але парадоксально те, що він з'явився в перший день війни і саме завдяки йому я поїхала в перший день з Ірпеня. Він відправив за мною водія з машиною. Він мені допоміг і вивіз мене, я за це йому буду завжди вдячна", — розповіла співачка.

Вона поїхала до Польщі, де в неї були концерти. Співачка жила між Україною і закордоном, давала концерти. І тоді ж вона намагалася побудувати стосунки, які виявилися токсичними.

"З'явилася людина, з якою ми намагалися щось побудувати. Мені здавалося, що поріг болю був перевищений у рази. Так відбувається, коли ти заходиш у стосунки з людиною, яка має все — бізнес, улюблену справу, маєш багато грошей, маєш усе, крім щастя. Я дійшла висновку, що, якщо ти нещасний усередині себе самого, ніхто тебе не зробить щасливим. Я намагалася цю порожнечу заповнити собою, але я зазнала фіаско", — зізналася співачка, зазначивши, що в її бойфренда були проблеми з алкоголем. За її словами, він не міг себе стримувати.

У той момент Нітіч було нелегко, вона навіть роздумувала над тим, щоб залишити кар'єру співачки і відкрити пекарню. Але її переконали друзі, сказавши, що почати свій бізнес вона завжди встигне.

Міла Нітіч записала пісню "Я обираю тебе" і зазначила, що вірить в ідилічні стосунки. Але відчуває, що кохання трапиться, коли вона буде готова.

Пісня Міли Нітіч "Я обираю тебе"

Роман із неназваним коханим вона поновлювала після розставання і жартує, що все-таки можливо зайти в одну річку двічі. Утім, стосунки були нелегкими. Бойфренд мучив її причіпками і ревнощами. Хоча вони спочатку обговорювали свої стосунки, і він був готовий до того, що в неї ненормований робочий день.

"Він мені говорив: "Вали туди, звідки прийшла" і "Ти взагалі-то повинна була запитати, чи можна я поїду попрацювати?". Я ніколи ні в кого не питала, чи можна мені попрацювати", — співачка каже, що вдома панувала напружена атмосфера, оскільки в гостях постійно були люди, а її бойфренд був постійно напідпитку.

Через місяць стосунків він подарував їй машину за 100 тисяч доларів, а вже через чотири місяці її забрав. Хоча, за словами співачки, це був подарунок і авто було оформлено на неї. Вона не трималася за подарунок, але їй було неприємно, що в неї відбирають подарунок.

"Коли я не витримала і вирішила піти, він у мене його забрав. І я зрештою йому просто подивилася в очі, кажу: "Так ти подарував чи ні? Тому що вона була оформлена на мене". А він каже: "Я що, дурень тобі подарувати машину за 100 тисяч доларів? Міло, я тобі просто дав покататися". Мене не випускали з території будинку, поки я не віддала ключі і техпаспорт", — розповіла співачка.

Втім, остаточно розлучилася вона з ним після того, як спільні друзі повідомили про те, що він почав зустрічатися зі своєю колишньою.

Міла Нітіч зазначила, що колишній витягнув з неї "всіх демонів", і це було жахливо, оскільки вона не впізнавала сама себе.

Вона зізналася, що на момент знайомства з цією людиною була "морально і фінансово слабкою" і їй ніде було жити, оскільки її квартира тільки добудовувалася.

"Єдине, що можу сказати: він ніколи мене не бив. Але він емоційно і морально так знищував, що цього було більш ніж достатньо", — резюмувала вона, зазначивши, що на момент початку стосунків її бойфренд був "джентльменом" і поводився дуже толерантно. Але все закінчилося, коли їхні стосунки стали серйозними. Міла Нітіч дала пораду всім жінкам, нагадаємо, що аб'юзери ніколи не змінюються, бо вважають себе правими.

Нагадаємо, раніше про насильство й аб'юз розповіла колишня дружина актора Костянтина Войтенка, Валентина Мариніна. Сам Войтенко заперечує всі звинувачення.