Певица Настя Каменских без мужа Потапа, но с певицей SWOIIA посетила церемонию музыкальной премии

Недавно певицы записали общий трек "Сяйво".

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Популярная украинская певица Настя Каменских посетила церемонию вручения музыкальной премии МУЗВАР в Киеве. Впрочем, без своего супруга Потапа, а в компании певицы SWOIIA, которая ранее выступала под псевдонимом Ассоль, пишет Tabloid.

Екатерина Гуменюк, которая теперь выступает под псевдонимом SWOIIA, недавно записала с Каменских хит "Сяйво" и певицы презентовали трек на сцене музыкальной премии.

Клип на песню "Сяйво"

Артистки вместе позировали на зеленой ковровой дорожке. Каменских выбрала черное платье, которое сочетала с жакетом в тон, а Гуменюк выбрала белый костюм и дополнила образ массивными золотыми кольцами.

Церемония награждения независимой музыкальной премией МУЗВАР 2023 состоялась 26 сентября в Киеве в Октябрьском дворце и на концерт собрались самые яркие представители украинского шоубиза. В зале даже был Павел Зибров, который с интересом наблюдал за происходящим на сцене.

Напомним, ранее певица Екатерина Гуменюк, теперь SWOIIA, выступала под псевдонимом Ассоль, до этого у участницы шестого сезона "Голосу Країни" было сценическое имя Katya.

29-летняя певица ранее выпустила хиты "Алые паруса" и "Моя мама". А потом взяла долгую паузу. Через некоторое время она вернулась с песней-манифестом о сильных украинках.

В клипе на песню "Сестра" снялись военнослужащие, парамедики и волонтеры.

Клип на песню "Сестри"

"Война не изменяет людей, а раскрывает их сущность. Она лишь усиливает то, что уже есть в наших сердцах. Поэтому сейчас особенно важно оставаться собой: честными, откровенными и искренними, такими, как мы есть… Украинские женщины — это пример того, что сила, которая скрывается внутри и может быть незаметна извне, может победить любые препятствия", — написала артистка, заслужив одобрение Потапа, который оценил клип, назвав его "красивым и искренним".

Напомним, ранее украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, что Потап заблокировал ее в соцсетях, как и певица Светлана Лобода. Даша критиковала Светлану Лободу за ее сотрудничество с российскими артистами, а Потапа — за песню "Волонтер" и длительное пребывание за границей во время войны.