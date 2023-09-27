Співачка Настя Каменських без чоловіка Потапа, але зі співачкою SWOIIA відвідала церемонію музичної премії

Нещодавно співачки записали спільний трек "Сяйво".

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Популярна українська співачка Настя Каменських відвідала церемонію вручення музичної премії МУЗВАР у Києві. Втім, без свого чоловіка Потапа, а в компанії співачки SWOIIA, яка раніше виступала під псевдонімом Ассоль, пише Tabloid.

Катерина Гуменюк, яка тепер виступає під псевдонімом SWOIIA, нещодавно записала з Каменських хіт "Сяйво" і співачки презентували трек на сцені музичної премії.

Кліп на пісню "Сяйво"

Артистки разом позували на зеленій килимовій доріжці. Каменських обрала чорну сукню, яку поєднала з жакетом у тон, а Гуменюк обрала білий костюм і доповнила образ масивними золотими каблучками.

Церемонія нагородження незалежною музичною премією МУЗВАР 2023 відбулася 26 вересня в Києві в Жовтневому палаці і на концерт зібралися найяскравіші представники українського шоубізу. У залі навіть був Павло Зібров, який з цікавістю спостерігав за тим, що відбувається на сцені.

Нагадаємо, раніше співачка Катерина Гуменюк, тепер SWOIIA, виступала під псевдонімом Ассоль, до цього в учасниці шостого сезону "Голосу Країни" було сценічне ім'я Katya.

29-річна співачка раніше випустила хіти "Алые паруса" і "Моя мама". А потім взяла довгу паузу. Через деякий час вона повернулася з піснею-маніфестом про сильних українок.

У кліпі на пісню "Сестра" знялися військовослужбовці, парамедики та волонтери.

Кліп на пісню "Сестри"

"Війна не змінює людей, а розкриває їхню сутність. Вона лише посилює те, що вже є в наших серцях. Тому зараз особливо важливо залишатися собою: чесними, відвертими і щирими, такими, якими ми є... Українські жінки — це приклад того, що сила, яка ховається всередині і може бути непомітною ззовні, може перемогти будь-які перешкоди", — написала артистка, заслуживши схвалення Потапа, який оцінив кліп, назвавши його "гарним і щирим".

Нагадаємо, раніше українська співачка і модель Даша Астаф'єва розповіла, що Потап заблокував її в соцмережах, як і співачка Світлана Лобода. Даша критикувала Світлану Лободу за її співпрацю з російськими артистами, а Потапа — за пісню "Волонтер" і тривале перебування за кордоном під час війни.