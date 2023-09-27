Співачка Настя Каменських без чоловіка Потапа, але зі співачкою SWOIIA відвідала церемонію музичної премії
Нещодавно співачки записали спільний трек "Сяйво".
Популярна українська співачка Настя Каменських відвідала церемонію вручення музичної премії МУЗВАР у Києві. Втім, без свого чоловіка Потапа, а в компанії співачки SWOIIA, яка раніше виступала під псевдонімом Ассоль, пише Tabloid.
Катерина Гуменюк, яка тепер виступає під псевдонімом SWOIIA, нещодавно записала з Каменських хіт "Сяйво" і співачки презентували трек на сцені музичної премії.
Артистки разом позували на зеленій килимовій доріжці. Каменських обрала чорну сукню, яку поєднала з жакетом у тон, а Гуменюк обрала білий костюм і доповнила образ масивними золотими каблучками.
Церемонія нагородження незалежною музичною премією МУЗВАР 2023 відбулася 26 вересня в Києві в Жовтневому палаці і на концерт зібралися найяскравіші представники українського шоубізу. У залі навіть був Павло Зібров, який з цікавістю спостерігав за тим, що відбувається на сцені.
Нагадаємо, раніше співачка Катерина Гуменюк, тепер SWOIIA, виступала під псевдонімом Ассоль, до цього в учасниці шостого сезону "Голосу Країни" було сценічне ім'я Katya.
29-річна співачка раніше випустила хіти "Алые паруса" і "Моя мама". А потім взяла довгу паузу. Через деякий час вона повернулася з піснею-маніфестом про сильних українок.
У кліпі на пісню "Сестра" знялися військовослужбовці, парамедики та волонтери.
"Війна не змінює людей, а розкриває їхню сутність. Вона лише посилює те, що вже є в наших серцях. Тому зараз особливо важливо залишатися собою: чесними, відвертими і щирими, такими, якими ми є... Українські жінки — це приклад того, що сила, яка ховається всередині і може бути непомітною ззовні, може перемогти будь-які перешкоди", — написала артистка, заслуживши схвалення Потапа, який оцінив кліп, назвавши його "гарним і щирим".
Нагадаємо, раніше українська співачка і модель Даша Астаф'єва розповіла, що Потап заблокував її в соцмережах, як і співачка Світлана Лобода. Даша критикувала Світлану Лободу за її співпрацю з російськими артистами, а Потапа — за пісню "Волонтер" і тривале перебування за кордоном під час війни.