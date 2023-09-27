Календарь красоты на октябрь 2023 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в октябре 2023 года.

Лунный календарь красоты на октябрь 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 2, 5, 11, 16, 18, 19, 21, 25 октября

Маникюр и педикюр: 15, 21, 25 октября

Похудение: 1-8, 26-31 октября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 11, 21, 25 октября

Эпиляция и депиляция: 1, 5, 6, 9, 12, 14, 18-22, 25 октября

Массаж и процедуры от целлюлита: 2, 3, 5, 6, 18, 21, 22 октября

Хирургические операции: 15-27 октября

Удаление зубов: 1-12, 30-31 октября

Лечение зубов: 15-27 октября

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (15-27 октября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (28 октября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.