Календар краси на жовтень 2023 року: коли краще робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в жовтні 2023 року.

Місячний календар краси на жовтень 2023 року:

Стрижки та фарбування волосся: 2, 5, 11, 16, 18, 19, 21, 25 жовтня

Манікюр і педикюр: 15, 21, 25 жовтня

Схуднення: 1-8, 26-31 жовтня

Видалення пігментних плям, бородавок: 11, 21, 25 жовтня

Епіляція та депіляція: 1, 5, 6, 9, 12, 14, 18-22, 25 жовтня

Масаж і процедури від целюліту: 2, 3, 5, 6, 18, 21, 22 жовтня

Хірургічні операції: 15-27 жовтня

Видалення зубів: 1-12, 30-31 жовтня

Лікування зубів: 15-27 жовтня

Астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (15-27 жовтня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (28 жовтня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.