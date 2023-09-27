В британском Йорке можно переночевать в волшебной резиденции в стиле Гарри Поттера

Владельцы решили не ограничиваться каким-то одним факультетом Хогвартса, а совместили их в одних апартаментах.

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Поклонники книг, фильмов и игр о вселенной Гарри Поттера теперь могут провести ночь в доме, который вполне бы мог принадлежать кому-то из героев Поттерианы. И это не дом, который "снимался" в одном из фильмов, а апартаменты, оформленные в духе культовой франшизы. Об этом пишет Yorkshire Live.

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Уникальный дом можно снять на Airbnb. Ночь в доме Гарри Поттера стоит 148 фунтов стерлингов, а если потребуется место для домашнего животного, то придется доплатить еще 32 фунта.

В доме Гарри Поттера можно останавливаться с домашними животными Фото: Airbnb

101 House At The End — это собственный дом Гриммо в Йорке, с кухней, оформленной в стиле факультета Хаффлпафф, скрытой спальней за портретом "Не такой уж толстой леди", ванной в стиле Слизерина, читальным залом, библиотекой и внутренним двориком. Есть и телевизор, где можно посмотреть все фильмы про Гарри Поттера.

Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

Владельцы отмечают, что оформляли свое уникальное жилище старинными аксессуарами и мебелью, которую нашли в антикварных магазинах.

Также они предупреждают, что дом старинный, так что лестница на второй этаж осталась с тех времен и может показать немного крутой, но фанаты Гарри Поттера должны быть к этому готовы.

Расположен дом в центре Йорка, которым вдохновлялась сама Джоан Роулинг, описывая локации вроде Косого переулка в своих книгах.

Здесь есть улица 11-го века со средневековыми домами, чьи верхние этажи нависают над пешеходами, магазины, посвященные франшизе и даже таверна The Shambles, где можно отведать традиционно английские блюда.

Кроме этого само графство Йоркшир послужило съемочной площадкой для фильмов о Гарри Поттере.

Туристы могут посетить плато в бухте Мэлхэм, где Гарри Поттер и Гермиона ночевали в последних фильмах, или вокзал на станции Готленд, который в фильмах стал станцией магической деревушки Хогсмит.

Напомним, не все жители локаций, где снимали фильмы о Гарри Поттере остались довольны оказанным им вниманием. Так, владелец дома в Брэкнелле, Беркшир, недоволен толпами фанатов, которые одеваются в мантии и торчат на тротуаре.

Вымышленный волшебник, как известно, жил на Прайвет-драйв, 4, со своими родственниками Дурслеями в выдуманном городке Литтл-Уингинг в Суррее. Однако для съемок некоторых ранних сцен был использован настоящий дом, который теперь и осаждают фанаты Гарри Поттера.