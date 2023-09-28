28 сентября 2023 года: Харитона Исповедника — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя начинать что-то новое и мстить людям.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Харитона Исповедника. Он жил в II-IV веках в Малой Азии и пострадал за свою веру в период гонения за христианами. После того, как язычники были свергнуты, Харитон отправился в Иерусалим, где его схватили разбойники и привели в свою пещеру. Бог послал на помощь змею, которая отравила вино, и все разбойники погибли. В этой пещере Харитон построил церковь и вскоре у него появились последователи.
Что нельзя делать 28 сентября:
- начинать что-то новое;
- мстить людям;
- гулять в темное время суток.
Народные приметы и поверья:
- северный ветер — к суровой зиме, западный — к снежной, южный — зима будет мягкой;
- куры насупились — скоро похолодает;
- деревья покрылись инеем – к затяжной и холодной зиме.
День ангела празднуют:
Максим, Никита, Степан.
Родились в этот день:
1918 год — Василий Сухомлинский, украинский педагог, писатель;
1929 год – Дмитрий Павлычко, украинский поэт, переводчик, литературный критик, политический деятель;
1934 год — Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель.
Также в этот день:
1618 год — в Брюсселе открывают первый в мире ломбард;
1651 год — между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключают Белоцерковский мирный договор;
1994 год — во Франции проходит премьера фильма "Леон-киллер".