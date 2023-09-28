Будет тепло и красиво: 5 главных трендов трикотажа для осени 2023

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Трикотаж – это всегда актуально и это такая базовая составляющая, которая, думаю, есть у каждого в гардеробе, потому что вязаная одежда – это, безусловно, одновременно стиль и комфорт. Конечно, каждый сезон можно увидеть новые тенденции, и если вы все же следите за новыми веяниями в мире моды, то расскажу об основных деталях, на которые стоит обратить внимание.

Яркие фантазии

Во-первых, советую обращать внимание на пряжу. Сейчас очень популярной будет так называемая фантазийная пряжа, то есть разные виды необычной пряжи: букле, травка, тедди. Такие нити могут применяться даже в самом обычном плетении. Благодаря своей текстуре пряжа придает изделию интересный вид.

Большой и еще больше

Стабильно из сезона в сезон переходит тренд на одежду оверсайз, и трикотажные изделия – не исключение, даже если размер вещи выглядит почти забавно. В последние годы к нему добавилась тенденция объемных унисекс вещей, которые легко можно представить как в мужском, так и в женском шкафу. Поэтому советую выбирать большие свитера, которыми можно поделиться со своим партнером. Это могут быть интересные варианты со специально неряшливыми краями для более гранжевого образа или классические шерстяные объемные джемпера, идеально подходящие всем без исключения.

50 оттенков красного

Цветовая гамма играет не последнюю роль в этом году: сейчас на пике популярности именно яркие, даже горящие цвета. Красный стал новым открытием, именно он сейчас покоряет социальные сети и стрит-стайлы по всему миру.

Зеленый фон

Особое внимание среди неоновых оттенков дизайнеры уделяют зеленым акцентным оттенкам, а также делают ставку на контрастные комбинации ярких и спокойных цветов.

Фото: 02.02 knitwear

"Бабушкин квадрат"

Ручная работа, плетение, макраме и техника "бабушкин квадрат", которая не может быть сделана машинным путем, – это один из главных хитов сезона. Иногда создание таких изделий занимает до двух недель. Дизайнеры и стилисты сейчас комбинируют такие вещи с повседневными предметами гардероба вроде денима или полуспортивных образов.

Подытоживая, хочу еще раз подчеркнуть, что базовая трикотажная одежда – это всегда актуально. Поэтому мой совет: в первую очередь делать акцент на качестве изделия, а не на трендовости. Ведь именно хорошая пряжа и безупречная работа сможет сохранить ваши вещи не на один сезон, чтобы всегда оставаться в тренде.