Буде тепло і красиво: 5 головних трендів трикотажу для осені 2023 року

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Трикотаж — це завжди актуально і це така базова складова, яка, гадаю, є в кожного в гардеробі, бо в'язаний одяг — це, безумовно, одночасно стиль і комфорт. Звісно, щосезону можна побачити нові тенденції, і якщо ви все ж таки слідкуєте за новими віяннями у світі моди, то розповім про основні деталі, на які варто звернути увагу.

Яскраві фантазії

По-перше, раджу звертати увагу на пряжу. Зараз дуже популярною буде так звана фантазійна пряжа, тобто різні види незвичайної пряжі: букле, травичка, тедді. Такі нитки можуть застосовуватися навіть у звичайнісінькому плетінні. Завдяки своїй текстурі пряжа надає виробу цікавого вигляду.

Великий і ще більший

Стабільно з сезону в сезон переходить тренд на одяг оверсайз, і трикотажні вироби — не виняток, навіть якщо розмір речі має майже кумедний вигляд. Останніми роками до нього додалася тенденція об'ємних унісекс речей, які легко можна уявити як у чоловічій, так і в жіночій шафі. Тому раджу обирати великі светри, якими можна поділитися зі своїм партнером. Це можуть бути цікаві варіанти зі спеціально неохайними краями для більш гранжевого образу або ж класичні вовняні об'ємні джемпери, що ідеально пасують усім без винятку.

50 відтінків червоного

Кольорова гама відіграє не останню роль цього року: зараз на піку популярності саме яскраві, навіть палаючі кольори. Червоний став новим відкриттям, саме він зараз підкорює соціальні мережі та стріт-стайли по всьому світу.

Зелене тло

Особливу увагу серед неонових відтінків дизайнери приділяють зеленим акцентним відтінкам, а також роблять ставку на контрастні комбінації яскравих і спокійних кольорів.

Фото: 02.02 knitwear

"Бабусин квадрат"

Ручна робота, плетіння, макраме і техніка "бабусин квадрат", яка не може бути зроблена машинним шляхом, — це один з головних хітів сезону. Іноді створення таких виробів займає до двох тижнів. Дизайнери та стилісти зараз комбінують такі речі з повсякденними предметами гардероба на кшталт деніму або напівспортивних образів.

Підсумовуючи, хочу ще раз підкреслити, що базовий трикотажний одяг — це завжди актуально. Тому моя порада: насамперед робити акцент на якості виробу, а не на трендовості. Адже саме хороша пряжа і бездоганна робота зможе зберегти ваші речі не на один сезон, щоб завжди залишатися в тренді.