29 сентября 2023 года: Кириака Отшельника — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя одалживать деньги и подметать полы в доме.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Кириака Отшельника. Он жил в Карфагене и с самого детства интересовался церковными книгами, молился и посещал церковь. В юном возрасте он решил посвятить жизнь Богу – отправился в пустыню и жил там в молитвах отшельником.
Также 29 сентября в Украине чествуют День памяти трагедии Бабьего Яра.
Что нельзя делать 29 сентября:
- одалживать деньги;
- подметать дом;
- завидовать.
Народные приметы и поверья:
- уже есть грибы – осень будет затяжной;
- гром — к снежной зиме;
- сильный ветер — к ясной погоде;
- звездное небо — следующий год будет урожайным.
День ангела празднуют:
Виктор, Иосиф, Людмила, Сергей.
Родились в этот день:
1866 год — Михаил Грушевский, украинский историк, политик, 1-й председатель Украинской Центральной Рады (1917—1918);
1976 год — Андрей Шевченко, украинский футболист, бывший тренер сборной Украины;
1989 год – Евгений Коноплянка, украинский футболист;
1993 год – Олег Верняев, украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы и мира.
Также в этот день:
1793 год — в британском спортивном журнале впервые упоминают об игре в теннис;
1897 год — в театре "Олимпо" в Буэнос-Айресе впервые исполняют танго;
1926 год — закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.