29 сентября 2023 года: Кириака Отшельника — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя одалживать деньги и подметать полы в доме.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Кириака Отшельника. Он жил в Карфагене и с самого детства интересовался церковными книгами, молился и посещал церковь. В юном возрасте он решил посвятить жизнь Богу – отправился в пустыню и жил там в молитвах отшельником.

Также 29 сентября в Украине чествуют День памяти трагедии Бабьего Яра.

Что нельзя делать 29 сентября:

одалживать деньги;

подметать дом;

завидовать.

Народные приметы и поверья:

уже есть грибы – осень будет затяжной;

гром — к снежной зиме;

сильный ветер — к ясной погоде;

звездное небо — следующий год будет урожайным.

День ангела празднуют:

Виктор, Иосиф, Людмила, Сергей.

Родились в этот день:

1866 год — Михаил Грушевский, украинский историк, политик, 1-й председатель Украинской Центральной Рады (1917—1918);

1976 год — Андрей Шевченко, украинский футболист, бывший тренер сборной Украины;

1989 год – Евгений Коноплянка, украинский футболист;

1993 год – Олег Верняев, украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы и мира.

Также в этот день:

1793 год — в британском спортивном журнале впервые упоминают об игре в теннис;

1897 год — в театре "Олимпо" в Буэнос-Айресе впервые исполняют танго;

1926 год — закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.