Дэвид Бекхэм пришел с детьми на модный показ Виктории в Париже (фото)

На модный показ Виктории Бекхэм в Париже пришла вся ее семья. Дочь Харпер была стильно одета, видимо унаследовала чувство стиля от своей мамы.

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Дизайнер Виктория Бекхэм представила в Париже новую коллекцию своего бренда весна-лето 2024. Это уже в третий раз, когда дизайнер показала свою коллекцию во Франции. На модный показ для поддержки пришло все семейство: муж Дэвид Бекхэм, сыновья – Бруклин с супругой Николой Пельтц и Ромео, Круз и Харпер, сообщает Daily Mail.

12-летняя Харпер Бекхэм доказывает, что унаследовала чувство стиля от своей мамы-дизайнера. Она отправилась на показ в модном белом платье, под которое обула туфли Prada на каблуке-мюле за 840 фунтов.

Фото: Getty Images

Тем не менее, похоже, что Виктория не имела большого влияния на наряд своего мужа: всегда стильный 48-летний Дэвид совершил редкую модную оплошность. Он вышел из отеля в носках и сандалиях. В дополнение к образу бывший футболист надел приталенный темно-синий костюм поверх простой белой футболки и пары оранжевых солнцезащитных очков, а также взял с собой мужскую сумку Goyard.

Также с ними был замечен младший сын Бекхэмов Круз, 18 лет, который отдал дань уважения девяностым годам и дениму, сочетая куртку и джинсы с зелеными туфлями Converse.

Бруклин пришел в простой белой футболке и черных брюках, а вот его жена Никола выбрала юбку, топ и колготки в сеточку.

Во время показа вся семья сидела на показе в первом ряду.

После модного мероприятия футболист опубликовал фото, на котором обнимает Викторию.

"Тишина после бури. Мы так гордимся тобой, как всегда. Ты придерживалась своих высоких стандартов", – написал Дэвид.

Напомним, 29 сентября родные дети Мадонны вместе пришли на модный показ в Париже. Брат и сестра недолго попозировали собравшимся фотографам.

Ранее, Фокус писал, что Дэвид Бэкхем и Сальма Хайек сходили на свадьбу Марка Энтони с королевой красоты.