Козерогам можно злиться, а Рыбам лучше помолчать. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 октября 2023 года

День, когда лучше полагаться на трезвый рассудок и прагматичный ум. Негативные эмоции лучше не допускать.

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Овен

День, когда надо сбавить рабочий темп — тише едешь, дальше будешь. Также не стоит обращать внимание на сновидения — они не вещие и ничем вам не угрожают. Больше внимания нужно уделить здоровью и умеренным физическим нагрузкам.

Телец

Не обращайте внимания на критику и попытки спровоцировать вас со стороны недоброжелателей. Если вам удасться избежать конфликта и при этом еще не испытывать чувство обиды — вы уже выиграли.

Близнецы

Большой риск подхватить из внешних источников тревогу и плохое настроение прямо с утра. Попытайтесь противостоять этому. Займитесь работой — у вас впереди очень важный этап и успех будет зависеть только от вас.

Рак

Сегодня лучше остаться дома, если есть такая возможность. Так вы принесете больше пользы и себе, и окружающим. Время лучше всего посвятить хобби или просто чтению интересной книги. Вечером пригласите в кино друга ил подругу.

Лев

Сегодня хороший день для того, чтобы провести его с семьей. Совместная уборка дома или поездка за покупками поднимет всем настроение и укрепит отношения в семье.

Дева

Сегодня лучше всего руководствоваться здравым смыслом. Не стоит обращать внимания на знаки, которые будут попадаться часто. На работе постарайтесь выполнить все запланированное на день, не откладывайте задачи.

Весы

Закончьте все незавершенные дела — это отнимает у вас энергию. Запланируйте визит к врачу, запишитесь в спортзал — это время позаботиться о себе. Деньги сегодня лучше не тратить, покупки будут неудачными.

Скорпион

Сдержанность поможет вам сегодня избежать проблем и на работе, и дома. Выплеснуть эмоции лучше на тренировке в спортзале, сами себе скажите потом спасибо. Родные люди подарят вам хорошее настроение.

Стрелец

Стрельцам важно сегодня не сомневаться в себе, даже если покажется, что вы не соответствуете чьим-то ожиданиям. Не пытайтесь переубедить собеседника, не соглашайтесь на сомнительные предложения по работе, не слушайте критиков. Вы все делаете правильно.

Козерог

Не стоит опасаться злости, которая накроет вас с самого утра, – она окажется, как говорят в таких случаях, здоровой, поэтому поможет вам сделать гораздо больше, чем вы обычно успеваете в течение дня.

Водолей

Сегодня вас ждут новости, которые вызовут удивление. Скорее всего — неприятное. Но в ваших силах все изменить, сохраняя спокойствие и философский подход к жизни. В дальнейшем лучше не очаровываться человеком, чтобы не испытывать к нему разочарования.

Рыбы

Постарайтесь сегодня не вести ни с кем откровенные разговоры. ваш собеседник будет, скорее всего, неискренним и это принесет вам вред. Вечером побудьте в кругу семьи.

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