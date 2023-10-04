Козерогам можна злитися, а Рибам краще помовчати. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня 2023 року

День, коли краще покладатися на тверезий розум і прагматичний розум. Негативних емоцій краще не допускати.

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Астролог Анжела Перл розповіла, що цей день принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

День, коли треба зменшити робочий темп — тихіше їдеш, далі будеш. Також не варто звертати увагу на сновидіння — вони не віщі й нічим вам не загрожують. Більше уваги потрібно приділити здоров'ю і помірним фізичним навантаженням.

Телець

Не звертайте уваги на критику і спроби спровокувати вас з боку недоброзичливців. Якщо вам вдасться уникнути конфлікту і при цьому ще не відчувати почуття образи — ви вже виграли.

Близнюки

Великий ризик підхопити із зовнішніх джерел тривогу і поганий настрій просто зранку. Спробуйте протистояти цьому. Займіться роботою — у вас попереду дуже важливий етап і успіх залежатиме тільки від вас.

Рак

Сьогодні краще залишитися вдома, якщо є така можливість. Так ви принесете більше користі і собі, і оточуючим. Час найкраще присвятити хобі або просто читанню цікавої книги. Увечері запросіть у кіно друга або подругу.

Лев

Сьогодні гарний день для того, щоб провести його з сім'єю. Спільне прибирання будинку або поїздка за покупками підніме всім настрій і зміцнить стосунки в родині.

Діва

Сьогодні найкраще керуватися здоровим глуздом. Не варто звертати уваги на знаки, які будуть траплятися часто. На роботі постарайтеся виконати все заплановане на день, не відкладайте завдання.

Терези

Закінчіть усі незавершені справи — це забирає у вас енергію. Заплануйте візит до лікаря, запишіться в спортзал — це час подбати про себе. Гроші сьогодні краще не витрачати, покупки будуть невдалими.

Скорпіон

Стриманість допоможе вам сьогодні уникнути проблем і на роботі, і вдома. Виплеснути емоції краще на тренуванні в спортзалі, самі собі скажіть потім спасибі. Рідні люди подарують вам гарний настрій.

Стрілець

Стрільцям важливо сьогодні не сумніватися в собі, навіть якщо здасться, що ви не відповідаєте чиїмось очікуванням. Не намагайтеся переконати співрозмовника, не погоджуйтеся на сумнівні пропозиції щодо роботи, не слухайте критиків. Ви все робите правильно.

Козеріг

Не варто остерігатися злості, яка накриє вас із самого ранку, — вона виявиться, як кажуть у таких випадках, здоровою, тож допоможе вам зробити набагато більше, ніж ви зазвичай встигаєте протягом дня.

Водолій

Сьогодні на вас чекають новини, які викличуть здивування. Найімовірніше — неприємне. Але у ваших силах усе змінити, зберігаючи спокій і філософський підхід до життя. Надалі краще не зачаровуватися людиною, щоб не відчувати до неї розчарування.

Риби

Постарайтеся сьогодні не вести ні з ким відвертих розмов. ваш співрозмовник буде, найімовірніше, нещирим, і це завдасть вам шкоди. Увечері побудьте в колі сім'ї.

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