"Придется обновить аватарку": Цукерберг поделился селфи с двумя синяками под глазами (фото)

Марк Цукерберг занялся джиу-джитсу во время пандемии COVID-19. Этот вид спорта дает ему заряд энергии.

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39-летний соучредитель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг поделился селфи в своем посте в Instagram, демонстрируя две свои новые травмы, которые он получил во время тренировок по джиу-джитсу.

"Спарринг немного вышел из-под контроля. Возможно, придется обновить аватарку", — так он прокомментировал свою фотографию.

Подписчики Цукерберга бурно отреагировали на его пост:

"Нееееее, кто это сделал с тобой!"

"Да что с тобой такое?"

"Господи, чувак! Должно быть, это был огромный хит!"

"Черт побери тебя избили, чувак. Черт! Но я все равно люблю тебя!"

"То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее".

"Цук против Фьюри и Джона Джонса в 2 на 1 уже скоро".

"Образ жизни воина!"

"Узнаем, кто поставил метку на лицо Марка?"

"Возможно, нужно держать руки вверх, Марк?"

"Черт! Прости, чувак. Хотя эта картинка скоро станет мемом в интернете".

"Вы только что почувствовали сотую часть боли, как чувствует один из пользователей вашей платформы, когда их аккаунт удаляют".

"Лицо отца, который устал до костей. Ради сына и жены. Сохраняй дух, Zuck, чтобы зарабатывать на жизнь".

Цукерберг впервые начал изучать этот вид боевых искусств во время пандемии COVID-19. Он считает, что этот вид спорта дает ему заряд энергии.

"ММА — это идеальная вещь", — заявил Цукерберг ранее ведущему Джо Рогану . "После часа или двух тренировок, катания, борьбы с друзьями или тренировок с разными людьми я словно готов приступить к решению любой проблемы на работе за день".

Миллиардер тренируется с тренером Дэйвом Камарильо, который помог ему выиграть золотую и серебряную медали в его первом матче по джиу-джитсу в мае.

"Принимал участие в моем первом турнире по джиу-джитсу и выиграл несколько медалей для команды Guerrilla Jiu Jitsu", — написал он тогда в Facebook. "Спасибо Дэйву Камарилло, Кхаю Ву и Джеймсу Терри за обучение!".

Камарильо считает, как для него "большая честь" тренировать, преподавать и учиться у своего ученика. Совсем недавно, в июле, Цукерберг поздравил Камарильо с получением черного пояса пятой степени в этом виде спорта.

"Вы великолепный тренер, и я так много узнал о боях и жизни, тренируясь с вами", — написал он рядом с фотографиями, на которых он и Камарильо удостоены этой чести.

Напомним, эксперты раскрыли, что может сделать с телом диета Марка Цукерберга. Особые пищевые привычки Марка Цукерберга привлекли внимание. Выдающийся интернет-предприниматель и генеральный директор компании Meta углубленно занимается строгими физическими тренировками, которые сопровождаются значительным увеличением потребления пищи.