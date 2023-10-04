Карла Бруни рассказала, что у нее диагностировали рак груди (видео)

2019 год выдался для Карлы слишком богатым на стрессы, что не могло не повлиять на ее здоровье.

Related video

55-летняя супермодель, актриса и певица, а также экс-первая леди Франции Карла Бруни сообщила, что в 2019 году у нее диагностировали рак молочной железы. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В тот период Карла находилась в состоянии сильного стресса, поскольку ее 68-летний муж, бывший президент Франции Николя Саркози, боролся с обвинениями в коррупции, в результате которых он дважды был осужден уголовным судом.

"Четыре года назад у меня диагностировали рак груди. Хирургия, лучевая терапия, гормональная терапия — я следую обычным путем лечения этого типа рака. Но мне повезло – мой рак еще не был агрессивным. Почему этот рак не был агрессивным? Потому что он не успело стать таким. Потому что каждый год, в один и тот же день, я делаю маммографию. Если бы я не делала этого каждый год, сегодня у меня не было бы левой груди. Я публикую это не для того, чтобы рассказать вам подробности о моем здоровье. Мне это противно, и я долго колебалась, прежде чем заговорить. Нет, если я публикую это сегодня, то потому, что мне нужно передать одно сообщение. Это фундаментальное послание для всех женщин, которые следят за мной: делайте маммографию каждый год. Сделайте маммографию. От этого зависит ваша жизнь", – подчеркивает Бруни, меняя в руках листы с текстом.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Таким образом она популяризировала "Розовый октябрь", месяц борьбы с раком, направленный на то, чтобы женщины активнее проходили проверку на предмет новообразований в груди.

Кроме проблем у мужа, большим ударом для Бруни стала смерть подруги, немецкой модели Татьяны Патитц, которая умерла от рака груди в возрасте 56 лет.

В одном из интервью Карла, у которой двое детей, признавалась во вредных привычках: любви к спиртному, сладкому и курении.

"Я страдала от всех зависимостей. Мне приходилось выпивать 30 или 40 кока-кол в день", – говорила она.

Модель, по ее словам, начала курить еще подростком и "каждый день топила" в алкоголе.

После весьма успешной карьеры супермодели уроженка Италии Бруни стала третьей женой Саркози в 2008 году, сразу после его избрания. Сейчас она живет в Париже с мужем, который остается под безоговорочным залогом, поскольку он обжалует два уголовных приговора, включая тюремное заключение.

Дальнейшее расследование его дел продолжается, и он должен предстать перед судом по обвинению в "коррупционном пакте", в результате которого политик якобы получил около 50 миллионов долларов от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования своей избирательной кампании.

Ранее Фокус писал, что супермодель Линда Евангелиста уже пять лет борется с раком груди.