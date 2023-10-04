Звезда "Холостяка" Александра Шульгина назвала стоимость родов в США

Блогерка Александра Шульгина, которая победила в первом сезоне шоу "Холостяк", которая сейчас живет в США, рассказала о жизни в Лос-Анджелесе.

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Александра Шульгина, блогерка, лайф-коуч и победительница первого сезона популярного шоу "Холостяк", которая живет в Лос-Анджелесе, рассказала в интервью, сколько обходятся роды в США. Шульгина сейчас ждет второго ребенка и поговорила с блогером Славой Деминым о том, во сколько ей это обойдется.

Она честно призналась, что это очень дорого.

"Я не знаю, готовы ли люди слышать эти цифры. Есть разные методы. Есть такой метод, например, когда у тебя нет врача, ты ни у кого не наблюдаешься, и у тебя начинаются роды, ты приезжаешь в больницу и они должны тебя взять. Есть такая система. Есть система, когда ты ходишь к врачу, и когда начинаются роды, врач приезжает или, если не может, приезжает другой врач и это покрывает страховая", — рассказала Шульгина.

Александра Шульгина с дочкой

Но она будет рожать, выбрав третий вариант.

"Мы выбрали врача, который не берет страховую — это частный врач. У нее есть прайс, который она берет за 9 месяцев и за роды. Но отдельно мы должны заплатить за комнату в больнице и за все анализы. И такой врач стоит 30+. Но палату и лекарства покроет страховая. Палата стоит 40 тысяч долларов, это такой развод. Палата два на два. Я, когда рожала, была в шоке. Это в Лос-Анджелесе", — рассказала она.

Шульгина также призналась, что не сменила гражданство на американское. А ее родители решили остаться в Украине несмотря на войну. Но они навещают ее, когда получается.

"Мама получила американскую визу и два раза ко мне приезжала, но их выбор оставаться в Киеве. У меня есть сестра, которая полгода с ребенком была в Европе, но вернулась в Киев. Они все находятся в Киеве", — Шульгина призналась, что она не ездила в Киев, но переживает за своих родных.

"Они мне каждый день говорят, что у них все хорошо, все классно. А я смотрю новости и воспринимаю все трагически… Я хочу в следующем году приехать и посмотреть сама. Мне родители говорят, что все хорошо и все нормально", — призналась она.

Александра Шульгина с мужем

Муж Александры из Латинской Америки, его имени женщина не разглашает. Но она говорила, что ее супруг занимается недвижимостью в Калифорнии. Именно ради него Шульгина и переехала в Лос-Анджелес. Ранее она жила в Майами. Пара поженилась только в 2023 году.

У пары есть дочь, сейчас Александра ждет второго ребенка.

Ранее она встречалась со звездой шоу "Холостяк" Максимом Чмерковским. Но роман был коротким. Шульгина стала дипломированным фитнес-тренером и диетологом, создала свою линию одежды. В настоящее время Александра делится с подписчиками новыми идеями тренировок, медитаций и полезных лайфхаков. За последние несколько месяцев наша соотечественница создала онлайн-школу для тренировок.