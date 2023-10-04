Зірка "Холостяка" Олександра Шульгіна назвала вартість пологів у США

Блогерка Олександра Шульгіна, яка перемогла в першому сезоні шоу "Холостяк", яка зараз живе в США, розповіла про життя в Лос-Анджелесі.

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Олександра Шульгіна, блогерка, лайф-коуч і переможниця першого сезону популярного шоу "Холостяк", яка мешкає в Лос-Анджелесі, розповіла в інтерв'ю, скільки коштують пологи в США. Шульгіна зараз чекає на другу дитину і поговорила з блогером Славою Дьоміним про те, у скільки їй це обійдеться.

Вона чесно зізналася, що це дуже дорого.

"Я не знаю, чи готові люди чути ці цифри. Є різні методи. Є такий метод, наприклад, коли в тебе немає лікаря, ти ні в кого не спостерігаєшся, і в тебе починаються пологи, ти приїжджаєш у лікарню і вони мають тебе взяти. Є така система. Є система, коли ти ходиш до лікаря, і коли починаються пологи, лікар приїжджає або, якщо не може, приїжджає інший лікар і це покриває страхова", — розповіла Шульгіна.

Олександра Шульгіна з донькою

Але вона буде народжувати, обравши третій варіант.

"Ми вибрали лікаря, який не бере страхову — це приватний лікар. У неї є прайс, який вона бере за 9 місяців і за пологи. Але окремо ми маємо заплатити за кімнату в лікарні і за всі аналізи. І така лікарка коштує 30+. Але палату і ліки покриє страхова. Палата коштує 40 тисяч доларів, це такий розвод. Палата два на два. Я, коли народжувала, була в шоці. Це в Лос-Анджелесі", — розповіла вона.

Шульгіна також зізналася, що не змінила громадянство на американське. А її батьки вирішили залишитися в Україні попри війну. Але вони відвідують її, коли виходить.

"Мама отримала американську візу і двічі до мене приїжджала, але їхній вибір залишатися в Києві. У мене є сестра, яка півроку з дитиною була в Європі, але повернулася до Києва. Вони всі перебувають у Києві", — Шульгіна зізналася, що вона не їздила до Києва, але переживає за своїх рідних.

"Вони мені щодня кажуть, що в них усе добре, усе класно. А я дивлюся новини і сприймаю все трагічно... Я хочу наступного року приїхати і подивитися сама. Мені батьки кажуть, що все добре і все нормально", — зізналася вона.

Олександра Шульгіна з чоловіком

Чоловік Олександри з Латинської Америки, його імені жінка не розголошує. Але вона говорила, що її чоловік займається нерухомістю в Каліфорнії. Саме заради нього Шульгіна і переїхала в Лос-Анджелес. Раніше вона жила в Маямі. Пара одружилася тільки 2023 року.

У пари є дочка, зараз Олександра чекає на другу дитину.

Раніше вона зустрічалася із зіркою шоу "Холостяк" Максимом Чмерковським. Але роман був коротким. Шульгіна стала дипломованим фітнес-тренером і дієтологом, створила свою лінію одягу. Нині Олександра ділиться з підписниками новими ідеями тренувань, медитацій і корисних лайфхаків. За останні кілька місяців наша співвітчизниця створила онлайн-школу для тренувань.