Беспощадное насилие в маленьком городке. Стоит ли смотреть фильм "Хлеб и соль"

5 октября 2023 года в кинотеатре "Жовтень" стартовали Дни польского кино — проект Польского Института в Киеве, которые проходят в украинской столице уже 18-ый год подряд.

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В рамках киномарафона традиционно представлены самые резонансные проекты польского кинематографа. В этот раз фильмом-открытием стал режиссерский дебют Дамиана Коцура "Хлеб и соль".

В этой, наводящей на многочисленные размышления картине талантливый пианист Тымек возвращается в свой маленький провинциальный городок, где ему предстоит провести летние каникулы в компнии младшего брата Яцека и его друзей — хрестоматийной шпаны из неблагополучных районов.

В своем фильме "Хлеб и соль" режиссер использует личные переживания главного героя Тымека, чтобы на его примере и примере его окружения показать серьезные проблемы в польском обществе и за его пределами. История, рассказанная в ленте, создана на основе реальных событий, а провинциальный апатичный польский городок стал декорацией для сцен, демонстрирующих, по словам режиссера, "селективный подход польского общества к представителям других народностей". Во время общения с журналистами после показа фильма Домиан Коцур отметил, что Министерство культуры Польши посчитало его фильм антипольским, ведь в нем многие аспекты жизни и отношений внутри общества представлены без прикрас.

В фильме Коцура задействованы непрофессиональные актеры, что добавляет аутентичной атмосферы ленте, напряжение в которой нарастает постепенно. И зритель понимает, что это напряжение вот-вот перерастет в нечто трагическое.

"Знаете, никто из тех, кто посмотрел мой фильм в разных странах, не назвал его антипольским. Скорее, каждый увидел в нем своих друзей, районы в родных городах, общение, свойственное современной молодежи большинства стран мира", — рассказал режиссер журналистам.

О чем фильм "Хлеб и соль"

Тымек (Тимотеуш Биес) – студент Варшавской музыкальной академии. Он возвращается домой на лето, откуда готовится отправиться в Германию на двухлетнюю стипендию. Младший брат Тымека, Яцек (его играет родной брат Тимотеуша Яцек Биес), ждет его на автобусной остановке, пока трое мальчишек-подростков кружат вокруг на своих велосипедах в поисках чего-нибудь, способного из развлечь.

Далее Тымек присоединяется к своей старой районной компании, попутно он старается мотивировать брата к репетициям на фортепиано. Яцек — тоже талантливый пианист, но потерпел неудачу при первой попытке поступить в университет в Варшаве. Вместо учебы парень целыми днями тусуется, пьет пиво, накуривается, сочиняет рэп-биты. По сути он прожигает жизнь, что очень расстраивает Тымека.

Режиссер намекает зрителю, что Тымек все еще может быть частью своей дворовой банды, но он отдаляется от нее, ощущая грандиозную пропасть между своим миром и миром его бывшего окружения. Теперь он стал парнем, который просто сидит на пляже, пока другие плещутся в воде, и не принимает участия в хулиганских выходках друзей. Впрочем, он и не высказывает своего несогласия, наблюдая за тем, как парни из компании регулярно травят сирийцев, работающих в местной кебабной. Он – просто сторонний наблюдатель, который словно громко молчит о том, что :"я не согласен, и мне это противно, но я не вмешиваюсь".

Создается впечатление, что Дамиан Коцур намеренно подчеркивает психологическую изоляцию Тымека. Большая часть повествования происходит в формате наблюдения зрителя за реакциями главного героя, в то время как сам герой наблюдает за всеми остальными персонажами. Тымек испытывает неуверенность, чувство пассивности, из-за чего он становится частью событий, которые абсолютно не способен контролировать.

"Я снял фильм о том, что бывает, когда на жестокость реагируют молчанием", — рассказал Коцур.

На протяжении картины кажется, что талантливый пианист сочувствует владельцам кебабной. Однажды он даже пытается завязать дружеский разговор с одним из них, Юсефом, но только когда его не видят парни из его комапнии. Тымек спрашивает у Юсефа, получил ли он "хлеб и соль" — символ традиционного приема в своей стране.

Другие ребята из банды считают двух арабов легкой добычей. В итоге частые посещения арабского магазина и кафе неизменно сопровождаются несмешливыми шутками, колкостями, расистскими комментариями и гомофобными высказываниями. Юсеф и его товарищ-беженец проявляют большое терпение, но в конечном итоге они отомстят за беспощадное насилие.

"Хлеб и соль" отличается тонким душевным подходом к событиям. Здесь ничто не выглядит понятным до конца. В общении с журналистами Дамиан Кокур отметил, что, по его мнению, фильмы не должны отвечать зрителю на все вопросы, они призваны приводить к новым вопросам и самостоятельным ответам на них.

Стоит ли смотреть фильм "Хлеб и соль"?

Да, если:

Вам интересны острые социальные драмы, призванные влиять на восприятие и отношение к проблемам в обществе

Нет, если:

Вы просто хотите развлечься. С фильмом Дамиана Коцура вам предстоит искать свои ответы на вопросы о расовой дискриминации.

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