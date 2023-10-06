Известный американский актер Кит Джефферсон умер от рака в 53 года

В августе атер сообщил, что у него диагностировали рак, и показал фото из больничной палаты.

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53-летний американский актер Кит Джефферсон, известный зрителям по фильмам Квентина Тарантино "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка" и "Однажды в Голливуде", скончался от онкологического заболевания, сообщает Deadline.

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О том, что у него диагностировали рак, он сообщил 9 августа в Instagram, поблагодарив друзей и родных за поддержку.

"Время от времени Бог бросает вам вызов и оставляет вам возможность его решить. Когда мне впервые поставили диагноз "рак", мне пришлось остановиться, сделать паузу и не хотелось ни с кем делиться. Ни с моей семьей, ни с большой семьей. Сегодня я наконец-то могу поделиться, потому что моя вера становится сильнее. У меня любящая семья и лучшие друзья во всем мире. Ты знаешь, кто ты есть. От моей мамы до Джей Фокса и всех, кто между ними. Я люблю тебя всем сердцем. Мы созданы из одной ткани, и эта ткань — состояние человека. Помните… "вера – это последнее, что вы можете потерять". Я не собираюсь это терять", – написал Кит.

Уже 5 октября его давний друг, актер Джейми Фокс почтил своего товарища в соцсети:

"Кит, ты был не чем иным, как абсолютной грацией, всю твою жизнь твое сердце чисто, твоя любовь неизмерима, ты был удивительной душой. Мы все будем очень скучать по тебе. Чтобы это зажило, потребуется много времени. Прощай мой друг. Я тебя люблю". Публикацию он сопроводил снимком, где позирует с уже глубоко больным Джефферсоном.

Он также опубликовал еще один пост с фотографией покойного.

"Сейчас все болит, мне трудно просматривать эти фотографии, вновь переживая воспоминания о том, как мы прекрасно проводим время, будем скучать по тебе, чувак, будем скучать по тебе. С пор, как мы встретились в колледже, у тебя была невероятная душа, упокой Господь, никогда не думал, что мне придется писать такое о моем друге", – добавил Фокс.

Кит Джефферсон был актером кино и дубляжа, продюсером и преподавателем актерского мастерства. Его работа с Фоксом началась в 1998 году, когда он появился в двух эпизодах ситкома "Шоу Джейми Фокса".

Последняя роль Джефферсона будет в предстоящем фильме Фокса "Похороны" вместе с Томми Ли Джонсом, Джерни Смоллетт и Аланом Раком. Трейлером фильма Кит поделился в прошлом месяце в соцсети.

"Наконец-то он здесь, и каким благословением было работать над этим фильмом с потрясающей группой актеров. Фокс и Томми Ли Джонс, а также звездный актерский состав и моя самая важная роль на сегодняшний день", – говорится в подписи.

Уроженец Хьюстона, штат Техас, Кит получил степень бакалавра искусств в области музыкального театра в Международном университете исполнительских искусств США и степень магистра актерского мастерства в Университете Аризоны. У него была впечатляющая театральная карьера, с такими заметными ролями, как Джим в "Большой реке", главная роль в "Отелло" и офицер Джеймс Бэйли в "Превосходных пончиках".

Ранее Фокус писал, что британский актер Джейк Абрахам, наиболее известный по роли Дина в фильме Гая Ричи 1998 года "Карты, деньги, два ствола", умер 1 октября в возрасте 56 лет.