Аня Тейлор-Джой показала второе свадебное платье в Венеции

Актриса повторила свадебные клятвы вместе со своим супругом Малкольмом Макреем в Венеции и продемонстрировала еще один очаровательный свадебный наряд.

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Аня Тейлор-Джой устроила роскошную свадебную церемонию в Венеции, повторив свадебные клятвы со своим мужем-музыкантом Малкольмом Макреем. Ее свадебное платье с символическими вышивками было потрясающим, но актриса на этом не остановилась и продемонстрировала еще один очаровательный наряд. Об этом пишет Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой и ее муж Малкольм Макрей продолжают празднование своей свадьбы и отправились кататься на катере по каналам.

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Аня Тейлор-Джой в Венеции

27-летняя актриса Netflix, которая также снялась в драмах "Острые козырьки" и "Ведьма", вышла замуж за музыканта на глазах у более чем 150 гостей, включая Кару Делевинь и Джулию Гарнер.

На следующий день после идиллической свадьбы красавица-блондинка надела второе свадебное платье, состоящее из мини-корсета и юбки А-силуэта.

Ее отец, британский аргентинский инвестиционный банкир Деннис Алан Тейлор, помог ей сесть в венецианское водное такси, а затем вместе с мужем отправились на прогулку.

Ее белое мини-платье резко контрастировало с ее нетрадиционным бежевым свадебным платьем, состоящим из вышитого боди и струящейся юбки.

Аня Тейлор-Джой в Венеции

Перед важным днем ​​стало известно, что в начале этого года пару заметили на местах проведения свадеб, в том числе в Палаццо Пизани-Моретта, дворце 15-го века, и Скуоле Гранде Сан-Джованни Евангелиста ди Венеция, церкви 14-го века.

Пара, встречающаяся с мая 2021 года, поручила фирме The Wedding Boutique Italy организовать их свадьбу.

Организаторы роскошных мероприятий организуют свадьбы по всей Италии, включая побережье Амальфи, Тоскану, Сицилию и озеро Комо, в идиллических местах, включая романтические замки и деревенские фермерские дома.

Свадебная фирма закладывает бюджет на свадьбы стоимостью более 250 000 фунтов стерлингов и не только планирует свадьбу, но и организует весь процесс ее проведения.

Аня редко говорила о своих отношениях с 28-летним Малкольмом с тех пор, как они начали встречаться.

Им удалось сохранить здоровые отношения, несмотря на то, что они жили по разные стороны Атлантики: Аня в основном проживает в Лондоне, а Малкольм живет в США.

Говоря об их отношениях с британским Vogue в марте 2022 года, Аня сказала: "На днях я сказала своему партнеру, что он — мое хобби. Я рассматриваю чтение как нечто, что мне нужно делать. Ему это понравилось, потому что он точно такой же".

"Наконец-то я нашла человека, который с радостью будет сидеть в тишине со мной и читать. По сути, нам одновременно 80 и семь лет, и это прекрасно", — шутила актриса.

Аня родилась в Майами, штат Флорида, и переехала в Буэнос-Айрес в детстве, а затем переехала в Лондон в возрасте шести лет вместе со своими родителями. Ее отец Деннис — шотландец, родившийся в Южной Америке, а мать Дженнифер, имеющая испано-английское происхождение, родом из Замбии.

Аня Тейлор-Джой на своей свадьбе

Напомним, актриса вышла замуж в Венеции, после того, как официально заключила брак в прошлом году. На роскошную церемонию в старинном палаццо она собрала своих звездных друзей, а потом все веселились на карнавальной вечеринке.