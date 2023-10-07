7 октября 2023 года: мучеников Сергея и Вакха - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и покупать одежду.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитатет память мучеников Сергея и Вакха. Они жили во II веке в Римской империи, были солдатами в армии цезаря Галерия Максимиана. Сергей и Вакх занимали высокие должности на службе, имели уважение и репутацию, пока цезарь не узнал, что они христиане. За это мужчин пытали, а вскоре казнили.

Что нельзя делать 7 октября:

ссориться;

покупать одежду;

бездельничать.

Народные поверья и приметы:

идет снег — зима будет ранней;

ясна погода – тепло будет еще три недели;

мутная и бледная луна – к похолоданию.

День ангела празднуют:

Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан.

А также в этот день:

1806 год – в Великобритании впервые получили патент на копировальную бумагу;

1903 год – в провинции Онтарио (Канада) открывают залежи серебра;

1913 год – впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начинают выполнять по новой технологической схеме – на конвейере;

1920 год – первые сто женщин приняты в Оксфордский университет;

1952 год – получают патент на штрих-код;

2001 год – в небо поднимается первый вертолет независимой Украины – АК1-3.