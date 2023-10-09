Затмение в Весах 2023: астролог спрогнозировал войну в Израиле (видео)

7 октября 2023 года Израиль атаковали тысячами ракет, а на территорию страны пробрались боевики ХАМАС, которые убивали и похищали гражданских.

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Он отметил затмение в Весах, которое происходило 7 октября 2023 года. А это означает осложнения для людей-Весов и стран, чьи лидеры являются представителями этого знака зодиака.

Астролог отметил, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху много планет в Весах, и сам он является представителем этого знака зодиака, ведь родился 21 октября 1949 года.

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На вопрос, почему израильская разведка не отреагировала на подготовку массированных ракетных ударов и вторжения в страну, Кириченко отвечает, что во время затмений люди плохо соображают.

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Астролог спрогнозировал ситуацию с обострением войны в Израиле

В частности, в начале весны 2023 года Сатурн вошел в знак зодиака Рыбы — а это проблемы для религиозных людей. Он будет находиться здесь еще два года. Поэтому конфликты могут продолжаться в течение этого периода.

Осенью же напротив Сатурна, а именно в октябре 2023, планета Лилит перешла в знак зодиака Дева и стала напротив Рыб. Это также означает конфликты на религиозной почве. Такую позицию планеты занимают на 9 месяцев. В начале это сильнее ощущается, однако зимой станет слабее.

Также Алексей Кириченко отметил, что некоторые страны соответствуют конкретным знакам зодиака. Украину соотносят с плодородным Тельцом.

Между тем, Израиль сравнивают с Рыбами — это религия, морской регион. Менталитет израильского народа также похож на некоторые характеристики Рыб, по словам астролога.

Напомним, Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль вошел в состояние войны после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года.

Также Фокус писал о реакции первой леди Украины Елены Зеленской на эскалацию военного конфликта в Израиле.