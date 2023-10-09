Затемнення в Терезах 2023: астролог спрогнозував війну в Ізраїлі (відео)

7 жовтня 2023 року Ізраїль атакували тисячами ракет, а на територію країни пробралися бойовики ХАМАС, які вбивали та викрадали цивільних.

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Український астролог Олексій Кириченко спрогнозував ситуацію із загостренням війни в Ізраїлі.

Він наголосив на затемненні в Терезах, яке відбувалося 7 жовтня 2023. А це означає ускладнення для людей-Терезів та країн, чиї лідери є представниками цього знаку зодіаку.

Астролог зазначив, що у премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу багато планет у Терезах, і сам він є представником цього знаку зодіаку, адже народився 21 жовтня 1949 року.

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На запитання, чому ізраїльська розвідка не відреагувала на підготовку масованих ракетних ударів та вторгнення до країни, Кириченко відповідає, що під час затемнень люди погано міркують.

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Астролог спрогнозував ситуацію із загостренням війни в Ізраїлі

Зокрема на початку весни 2023 року Сатурн увійшов у знак зодіаку Риби — а це проблеми для релігійних людей. Він перебуватиме тут ще два роки. Тому конфлікти можуть тривати упродовж цього періоду.

Восени ж напроти Сатурна, а саме в жовтні 2023, планета Ліліт перейшла в знак зодіаку Діва та стала напроти Риб. Це також означає конфлікти на релігійному ґрунті. Таку позицію планети займають на 9 місяців. На початку це сильніше відчувається, проте взимку стане слабше.

Також Олексій Кириченко наголосив, що деякі країни відповідають конкретним знакам зодіаку. Україну співвідносять з плодородним Тельцем.

Тим часом Ізраїль порівнюють з Рибами — це релігія, морський регіон. Менталітет ізраїльського народу також схожий на деякі характеристики Риб, за словами астролога.

Нагадаємо, Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль увійшов у стан війни після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Також Фокус писав про реакцію першої леді України Олени Зеленської на ескалацію воєнного конфлікту в Ізраїлі.