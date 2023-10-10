Стало известно, благодаря кому Эмбер Херд снова взяли на роль в "Аквамен 2"

В сеть попали записи психотерапевта Эмбер Херд, где проливается свет на проблемы, с которыми столкнулась актриса на съемках второй части фильма об Аквамене.

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Съемки фильма "Аквамен и потерянное царство" стал настоящим испытанием для режиссера Джеймса Вана и исполнителя главной роли Джейсона Момоа, но больше всего досталось Эмбер Херд, пишет Variety.

После выхода первого трейлера картины, бюджет которой составил 215 миллионов долларов, на Reddit всплыли откровенные документы по делу о клевете Джонни Деппа против Эмбер Херд.

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Вышел первый официальный трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство"

Поклонники актера заплатили судебные издержки за публикацию документов терапевта Херд, доктора Доун Хьюз. Необработанные записи в блокноте были частью громкого судебного процесса, в котором Депп одержал победу. Среди прочего, в них описывается и процесс съемок второй части "Аквамена", и враждебная атмосфера, которая царила между Момоа и Херд. Например, там есть информация о том, что Джейсон одевался, как Депп, напивался и настаивал на том, чтобы Херд исключили из фильма, взяв на роль Меры другую актрису.

"Джейсон сказал, что хочет, чтобы меня уволили… Джейсон пьян — опоздал на съемочную площадку. Одевается, как Джонни. Еще есть все кольца", – рассказывала Эмбер своему психологу.

Представитель Момоа отказался от комментариев, но представитель округа Колумбия опроверг характеристику Херд.

"Джейсон Момоа всегда вел себя профессионально на съемках "Аквамена и потерянного царства", – заявил он. Другие поддержали это мнение, отметив, что "Джейсон работает изо всех сил, любит время от времени выпить пива, как и все, но не появляется на съемочной площадке пьяным".

Один из инсайдеров, который был на съемках в Лондоне в 2021 году, добавил, что две звезды ладили и были замечены шутящими вместе:

"И он не одевается, как Джонни Депп. Он всегда одевался в этом богемном стиле".

Эмбер тоже не стала ничего комментировать, но человек из ее окружения подтвердил, что записи психолога относятся к периоду съемок продолжения "Аквамена". В частности они задокументировали скандал, имевший место 27 декабря 2021 года. Еще один инсайдер говорит, что адвокаты Эмбер были против обнародования записей психотерапевта.

Актриса жаловалась, что ее не поддерживает и режиссер картины Джеймс Ван. По ее словам, он обращался с ней, "как с изгоем" из-за громкой судебной тяжбы с бывшим мужем, повышал голос и не давал никому сделать с ней селфи.

Ван, как и Момоа, ничего комментировать не стал, однако за него все сказали его представители:

"Джеймс известен тем, что относится к членам своего актерского состава и съемочной группы с величайшим уважением и способствует созданию позитивной атмосферы сотрудничества на съемочной площадке — фильмы "Аквамен" не были исключением".

Отсутствие "химии" с Момоа чуть не привело к тому, что после выхода "Аквамена" в 2018 году студия и Ван решили исключить актрису из сиквела. Они даже отправили письмо ее адвокату Карлу Остину, информируя его о своем решении. Джейсон в этом решении, кстати, не участвовал.

В конечном итогии студия не уволила Херд. Причиной стала протекция бывшего парня актрисы, Илона Маска. Он заставил одного из своих адвокатов отправить "письмо выжженной земли в Warner Bros. с угрозой сжечь дом", если актрису не вернут.

В итоге во второй части Эмбер Херд появляется в роли Меры, хотя в трейлере ее присутствие минимизировано. Как будет в фильме, зрители смогут увидеть 20 декабря 2023 года.

Ранее Фокус писал, почему второй части "Аквамена" прогнозировали провал со старта.