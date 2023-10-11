11 октября 2023 года: святого Филиппа - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя лениться и брать взаймы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Филиппа. Он был апостолом, ученики Иисуса Христа избрали его диаконом. Во времена гонений за христианами Филипп покинул Иерусалим и ушел проповедовать. Он рассказывал о Христе, а также творил чудеса и исцелял больных, благодаря чему многие язычники поверили в Бога.
Что нельзя делать 11 октября:
- стирать;
- лениться;
- брать взаймы.
Народные поверья и приметы:
- утром пошел снег – зима будет морозной;
- на деревьях шелестят высохшие листья – к снегопаду;
- куры рано сели на насест – ждите мороз;
- опустился туман – к оттепели.
День ангела празднуют:
Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Зинаида, Виктория.
Родились в этот день:
1672 год – Филипп Орлик, гетман Войска Запорожского;
1992 год — Карди Би, американская певица и актриса.
А также в этот день:
1881 год – американец Хьюстон Дэвид получает патент на первую фотопленку;
1887 год – американский изобретатель Томас Эдисон получает патент на электрическую машину для подсчета голосов на выборах;
1921 год – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создают независимую от русской православной церкви Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ);
2018 год – Вселенский Патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви.