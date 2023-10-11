Ярко, тепло, красиво: топ-4 тренда колготок на осень 2023

С приходом холодов колготки становятся все более востребованными, а разнообразие моделей позволяет выбрать то, что что по душе именно вам.

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Модные тренды 2023 не обошли стороной и такой предмет гардероба как колготки. Летние тонкие модели сменились более плотными и теплыми, однако это никак не повлияло на их способность дополнять ансамбли в прохладное время года. Наоборот – они становятся все более популярными. Главное – подбирать модные и стильные варианты. Какие колготки в тренде осенью 2023, рассказал ресурс The Tight Spot.

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Зимние цветы

Для тех, кто не готов отказаться от колготок с узорами, эта тенденция придется по душе. Такие дизайнерские гиганты, как Burberry, Louis Vuitton и Carolina Herrera, включили в свои коллекции осень-зима 2023 изысканные и вневременные цветочные композиции. В то время как многие бренды показали зимнюю интерпретацию летних цветочных оттенков с яркими цветами на основной черной основе, другие бренды сохраняют летние оттенки живыми с помощью ярких синих и пастельных розовых оттенков.

Цветочные узоры обычно ассоциируются с расцветающими весенними модными тенденциями и милыми летними нарядами, однако многие бренды чулочно-носочных изделий, такие как Fiore, Oroblu и Wolford, создали колготки с цветочным узором в зимнем стиле, чтобы сохранить эту тенденцию на протяжении всей осени 2023 года.

Бизнес-шик

Совершенно вневременная и универсальная тенденция — наряды в стиле преппи, которые не только придают изысканный вид, но и демонстрируют чрезвычайно сильную и уравновешенную манеру поведения. Идеальный выбор для осени и зимы 2023 – это надежная пара теплых непрозрачных колготок, которые можно было увидеть на многих показах в этом сезоне.

Такие колготки можно сочетать с любым нарядом, будь то шикарный монохромный образ или деловой повседневный наряд. Они подходят для ношения с мини-платьем, блейзером и юбкой одинакового цвета или с кожаными шортами и массивными ботинками.

Модные плотные колготки также являются популярным выбором для деловых шикарных нарядов и нарядов в стиле преппи, придавая простым нарядам нотку размерности и высокой моды.

В этом сезоне на пике – черные колготки с белой надписью от талии до пятки, а также колготы с большими контрастными полосками, создающими эффект прозрачных и непрозрачных колготок. Удлиненные полосы и неподвластный времени дизайн делают их идеальными для любого случая, независимо от того, повседневный это образ, вечерний ансамбль или элемент total look.

Эффектные оттенки

Цветные колготки были постоянной тенденцией на протяжении всех сезонов, хотя в последние месяцы гораздо больше знаменитостей носят яркие колготки с повседневными и вечерними нарядами, а это означает, что эта тенденция блочных цветов никуда не денется в ближайшее время. Во время Недель моды подиумы изобиловали цветными колготками, которые стали одной из самых популярных тенденций этого года.

Например, очень популярен красный и все его оттенки, что нельзя было не заметить на многих показах сезона осень-зима 23: от глубокого бордового до ярко-красных оттенков.

Кроме красного, в тренде и другие оттенки: от ярко-фиолетового, солнечно-желтого до эффектного белого. Не менее популярны цветные колготки с клетчатым эффектом и модели с цветочным принтом.

Еще одна популярная позиция на осень 2023 – колготки в ретро-стиле. Это могут быть модели с непрозрачной основой и геометрическими фигурами, в горошек, с пятнистым рисунком и тому подобное.

Блестящий металлик

Любительницы гламура могут выдохнуть – блестящие колготки никуда не денутся и в этом сезоне. Ведь они – это воплощение гламурных и изысканных модных образов. Такие модели могут быть со стразами, в горошек или блестящие по всей поверхности.

Новинка сезона – появление плотных колгот металлик, которые придают ногам блеск и сияющий эффект. Речь идет не только о классическом сером, но и цвете глубокой бронзы, а также яркого золота.

Для гламурной вечеринки идеально подойдут блестящие колготки с эффектом омбре в горошек и блестками. Они хорошо сочетаются с серебряными туфлями на шпильке и элегантным черным платьем.

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