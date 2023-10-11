Личный шеф-повар рассказал об оригинальной диете Криса Хемсворта

Голливудская звезда переживает огромные изменения в жизни после того, как узнал результат своего теста на болезнь Альцгеймера.

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Крис Хемсворт кардинально изменил свой образ жизни после того, как узнал, насколько высоки риски заболеть болезнью Альцгеймера. Он уже сообщил, что будет меньше сниматься и изменит режим тренировок. А теперь и его шеф-повар, Серджио Перера, рассказал, как изменилась диета Криса. Об этом пишет Daily Mail.

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Крис Хемсворт рассказал об изнуряющих тренировках для нового фильма

Во время съемок "Мстителей" Крис ел шесть раз в день. Серджио отвечал за его диету. Он не только работает на звезду, но и хороший друг его супруги, Эльзы Патаки. Ранее он работал на Тома Круза и Леонардо Ди Каприо .

Последние 10 лет он помогал 40-летнему Крису набрать вес или похудеть для различных ролей, а теперь приоткрыл завесу над своими кулинарными секретами.

Тренировка Криса Хемсворта

"Очевидно, что это большой мальчик. Для его организма требуется много белка", — сказал Серджио.

"Когда дело доходит до наращивания мышечной массы, он просто ест много мяса и овощей, а также употребляет оливковое масло", — отметил повар.

Он сказал, что Крис Хемсворт каждый день съедал один очень большой и сытный салат, состоявший из сырых и вареных овощей, ферментированных продуктов, орехов, семян и большого количества полезных жиров, а также кусок стейка или большую порцию полезных жиров, например, кусок рыбы.

А потом представил примерное меню кинозвезды, которое обеспечивало его энергией и калориями на целый день.

Завтрак

Зеленый коктейль с листовой зеленью, фруктами, орехами, семенами, жирами и морской солью.

Йогурт, смешанный со свежими ягодами, семенами чиа, миндалем и медом, или яйца на цельнозерновом тосте с авокадо.

После тренировки

Коктейль с растительным белком, ледяной водой, BCAA и 1 г витамина С.

Обед

225 г стейка с овощами.

Второй обед

225 г стейка из филе с овощами.

Ужин в 19:00

Большой салат с белой рыбой и жареными овощами.

Крис Хемсворт

Напомним, австралийский актер получил шокирующий диагноз после прохождения генетического теста в документальном сериале National Geographic "Безграничный" в прошлом году.

Тест показал, что у него есть две копии гена APOE e4, который связан с повышенным риском болезни Альцгеймера.

После теста Крис внес изменения в свои и без того обширные программы тренировок и теперь больше внимания уделяет здоровью своего мозга.