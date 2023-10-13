Пятница 13-е: главные особенности и запреты этого дня

Сегодня лучше избегать дальних поездок, а также не стоит смотреть в зеркало перед сном.

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Принято считать, что когда пятница припадает на 13 число, то в этот день может случиться что-то неладное. Астролог Марина Скади утверждает, что в нумерологии у числа тринадцать есть особое значение. А вот при чем здесь пятница — объясняет легенда.

Почему у числа 13 есть мистический подтекст?

С числом тринадцать связанно немало событий в мифологии и истории. К примеру, именно тринадцатая глава Книги Апокалипсиса посвящена описанию великих бедствий, которые сопровождают приход Антихриста, во время Тайной вечери Иуда сидел за столом под 13-м номером, а еврейская Каббала перечисляет тринадцать злых духов.

Также число тринадцать не делится ни на одно число, только на себя. 1 и 3 — это подвижные и динамичные числа. Вибрация числа тринадцать в нумерологии несет в себе искаженное восприятия энергий.

Много дискуссий возникает также на фоне того, что существует тринадцать, а не двенадцать знаков зодиака. Тринадцатым знаком называют созвездие змееносца. Но, как утверждает астролог, Солнце не проходит через это созвездие, потому не стоит считать его зодиакальным.

Почему именно пятница, которая припала на 13 число, считается неудачной?

Существует легенда, что в пятницу 13 октября 1307 года во Франции арестовали тамплиеров, которых обвинили в ереси, идолопоклонстве и содомии, хотя они ничего из этого не совершали. Тамплиеров засудили только потому, что король Филипп IV задолжал им и так решил от них избавиться.

Что нельзя делать в пятницу 13-го?