Эксперт раскрыла секрет культовой прически принцессы Дианы

Бывшая жена короля Чарльза ІІІ нуждалась в двух особых лаках для волос. Их создавали, используя особые ингредиенты.

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Стало известно, что культовая прическа принцессы Дианы держалась на месте благодаря специально изготовленному лаку для волос, рассказывает косметический химик покойной королевской персоны. Об этом пишет Page Six.

"Тогда я очень тесно сотрудничала с ней и ее парикмахером [Сэмом МакНайтом]", — говорит Шери Ладов Фунш, которой было чуть за 20, когда ей предложили создать особую формулу, которая поможет Диане избежать "вертолетных волос" во время публичных появлений.

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Принцесса Диана Фото: Getty Images

57-летняя Ладов Фунш, ныне генеральный директор LaDove Inc., отмечает, что Диана хотела иметь лак для волос с прочной фиксацией, который выглядел бы мягким, что не испортило бы ее молодой и элегантный вид.

"Она не хотела ничего, что заставило бы ее волосы выглядеть склеенными, потому что она была так молода и так красива", — говорит Ладов.

Поэтому они создали "вертолетный лак для волос", который был усовершенствован после серии "испытаний и трудностей". Поиски включали много международных поездок — исследование лесов и экзотических местностей — чтобы найти редкие ингредиенты, пригодные для продукта, одобренного королевской персоной.

"Мы нашли эту резиновую смолу из дерева, и именно так мы смогли создать эту формулу [для Дианы]", — рассказывает Фунш.

Принцесса Диана Фото: Скриншот

Кроме этого, была создана версия лака, которым Диана могла пользоваться, когда носила драгоценные диадемы.

Ладов Фунш говорит, что они с принцессой не обсуждали массовую продажу лака для волос или его аналога, хотя она предполагает, что эта идея могла бы материализоваться.

Напомним, принцесса Шарлотта поразительно похожа на принцессу Диану на снимках, сгенерированных ИИ.

Также Фокус писал о том, что яхта, на которой принцесса Диана провела последнее лето, затонула у берегов Франции.