Експертка розкрила секрет культової зачіски принцеси Діани

Колишня дружина короля Чарльза ІІІ потребувала два особливі лаки для волосся. Їх створювали, використовуючи особливі інгредієнти.

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Стало відомо, що культова зачіска принцеси Діани трималася на місці завдяки спеціально виготовленому лаку для волосся, розповідає косметичний хімік покійної королівської персони. Про це пише Page Six.

"Тоді я дуже тісно співпрацювала з нею та її перукарем [Семом МакНайтом]", — каже Шері Ладов Фунш, якій було трохи за 20, коли їй запропонували створити особливу формулу, яка допоможе Діані уникнути "вертолітного волосся" протягом публічних появ.

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Принцеса Діана Фото: Getty Images

57-річна Ладов Фунш, нині генеральна директорка LaDove Inc., зазначає, що Діана хотіла мати лак для волосся з міцною фіксацією, який виглядав би м’яким, що не зіпсувало б її молодий та елегантний вигляд.

"Вона не хотіла нічого, що змусило б її волосся виглядати склеєним, тому що вона була така молода і така красива", — каже Ладов.

Тож вони створили "гелікоптерний лак для волосся", який було вдосконалено після серії "випробувань і труднощів". Її пошуки включали багато міжнародних поїздок — дослідження лісів і екзотичних місцевостей — щоб знайти рідкісні інгредієнти, придатні для продукту, схваленого королівською персоною.

"Ми знайшли цю гумову смолу з дерева, і саме так ми змогли створити цю формулу [для Діани]", — розповідає Фунш.

Принцеса Діана Фото: Скриншот

Окрім цього, було створено версію лаку, яким Діана могла користуватися, коли носила дорогоцінні діадеми.

Ладов Фунш каже, що вони з принцесою не обговорювали масовий продаж лаку для волосся або його аналога, хоча вона припускає, що ця ідея могла б матеріалізуватися.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта разюче схожа на принцесу Діану на знімках, згенерованих ШІ.

Також Фокус писав про те, що яхта, на якій принцеса Діана провела останнє літо, затонула біля берегів Франції.