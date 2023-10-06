Вражаюче схожа на Діану: ШІ згенерував портрети дорослої принцеси Шарлотти

Принцеса Шарлотта росте, але шанувальники вирішили не чекати її дорослішання і припустили, який вигляд вона матиме, коли закінчить школу.

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Принцесу Шарлотту переосмислили дорослою за допомогою штучного інтелекту, і шанувальники королівської сім'ї кажуть, що вона разюче схожа на принцесу Діану. Раніше фанати вже припускали, який вигляд матимуть усі діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма, коли виростуть. Про це пише Daily Mail.

Зображення дорослої Шарлотти були розміщені в акаунті 60 Second Histories у TikTok.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Продовжуючи дорослішати під пильною увагою всього світу, восьмирічна принцеса Шарлотта завоювала серця королівських спостерігачів своєю широкою посмішкою і здатністю тримати обох своїх братів під контролем.

Принцеса Шарлотта з братами Фото: Getty Images

Але хоча у Шарлотти темне волосся, як і у її матері, багато фанатів вважають її точною копією свого батька. А також відзначають схожість із покійною королевою Єлизаветою.

ШІ вважає, що доросла принцеса Шарлотта матиме такий вигляд Фото: Скриншот

Тепер фотографії, зібрані за допомогою штучного інтелекту, створили в уяві образи того, який вигляд Шарлотта могла б мати в дорослому житті, і фанати зізналися, що дивлячись на "приголомшливі" світлини, на яких зображено покійну бабусю Шарлотти, принцесу Діану, вони відзначають і їхню схожість.

ШІ вважає, що доросла принцеса Шарлотта матиме такий вигляд Фото: Скриншот

На приголомшливих зображеннях Шарлотта зображена в повсякденному одязі і сукні, що підходить для балу, в комплекті з тіарою, що нагадує головний убір з квітковим візерунком, який вона носила на коронації короля Чарльза в травні.

ШІ вважає, що доросла принцеса Шарлотта матиме такий вигляд Фото: Скриншот

На кожному із зображень видно разючу схожість з обома її батьками.

Відео набрало понад 1,7 мільйона переглядів і викликало справжній ажіотаж у мережі.

ШІ вважає, що доросла принцеса Шарлотта матиме такий вигляд Фото: Скриншот

Шанувальники королівської сім'ї зайшли в розділ коментарів, щоб поділитися своїми думками про зображення, і один з них назвав їх "чудовими".

Один користувач сказав: "У неї погляд Діани і посмішка її матері".

Другий додав: "У мене на очі навернулися сльози, я побачив Діану".

Третій написав: "Вона трохи схожа на королеву Єлизавету. Яка вона приголомшлива красуня!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ті випадки, коли принцеса Шарлотта разюче нагадувала свою покійну прабабусю, королеву Єлизавету.