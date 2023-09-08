П'ять випадків, коли принцеса Шарлотта разюче нагадувала королеву Єлизавету

Дочка принца і принцеси Уельських — третя в черзі на британський престол. І вона з віком все більше нагадує свою прабабусю.

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Принцеса Шарлотта, сестра принців Джорджа і Луї, — природжений лідер. Її хвалять за впевненість і привітний характер. Восьмирічна Шарлотта багато в чому схожа на своїх батьків, принца і принцесу Уельських, але вона також разюче нагадує свою прабабусю, покійну королеву Єлизавету II. Чим саме, пише HELLO!

Сьогодні у Великій Британії відзначають першу річницю з дня смерті королеви Єлизавети. І всі члени королівської сім'ї роз'їхалися країною, щоб вшанувати її пам'ять. Батьки Шарлотти, до речі, вирушили до Уельсу. Їхні діти, мабуть, залишилися вдома.

Знавець етикету

Як і покійна королева Єлизавета, принцеса Шарлотта зарекомендувала себе як знавець королівського етикету. Під час своєї першої публічної появи на Trooping the Color 2016 року вона поводилася дуже стримано, незважаючи на юний вік, і вітала натовп, так само, як і її прабабуся.

Маленька принцеса Шарлотта на руках своєї матері Фото: Getty Images

Здається, звичка дотримуватися правил прижилася. З моменту свого першого публічного дебюту принцесу Шарлотту часто фотографують на всіляких офіційних заходах, і вона завжди поводиться бездоганно. У цьому вона дуже схожа з покійною королевою, яка ніколи не допускала промахів.

Принцеса Шарлотта роздає поради братам

Єдина дочка принца Вільяма і принцеси Кейт доводить, що вона сама по собі міні-королева. На вражаючому святкуванні платинового ювілею покійної королеви Шарлотта мило поправляла своїх братів, коли вони, на її думку, поводилися неправильно.

Принцеса Шарлотта і принц Луї Фото: Getty Images

Шанувальники королівської сім'ї відразу помітили, як принцеса Шарлотта інструктує свого брата опустити руки вниз. Після легкого поштовху вона, здавалося, сказала: "Руки вниз, Джордж". Королева Єлизавета також завжди стежила за тим, щоб усі, хто перебувають поруч із нею

Принцеса Шарлотта вміє веселитися

Як і покійна королева, принцеса Шарлотта любить веселитися, навіть коли вона скута придворним етикетом. Заведено вважати, що королева завжди тримала себе в руках, але в Мережі повно фото, коли вона сміялася над жартами і жартувала сама. У червні 2022 року правнучка королеви насолоджувалася приємним моментом спілкування зі своїм братом принцом Джорджем.

Принцеса Шарлотта з братом Фото: Getty Images

Під час сімейного візиту до Кардіффа Шарлотта радісно розсміялася, диригуючи оркестром поруч зі своїм братом.

Загальна пристрасть до спорту

Покійна королева обожнювала безліч видів спорту, включно з тенісом і, насамперед, верхову їзду. І принцеса Шарлотта, схоже, пішла по стопах своєї прабабусі. Крім занять верховою їздою, юна принцеса, схоже, перетворилася на завзяту прихильницю водних видів спорту і футболу.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Вона із задоволенням відвідує з батьками та братами спортивні змагання, і під час Ігор Співдружності 2022 року Шарлотта приєдналася до своїх батьків, щоб разом стежити за спортсменами. І вона явно була в захваті.

Взаємна любов до тварин

Коли справа стосується тварин, принцеса Шарлотта схожа на покійну королеву. За час свого 70-річного правління королева Єлизавета II мала глибоку прихильність до собак і коней. Усі знали, що вона обожнює коргі.

Принцеса Шарлотта зі своїм собакою Фото: dukeandduchessofcambridge

Принцеса Шарлотта, схоже, успадкувала одержимість своєї прабабусі собаками. Вона любить возитися з тваринами і часто позує зі своїм домашнім кокер-спанієлем Орлою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найяскравіші виходи принцеси Шарлотти у світ разом з братами.