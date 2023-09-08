Пять случаев, когда принцесса Шарлотта поразительно напоминала королеву Елизавету

Дочь принца и принцессы Уэльских — третья в очереди на британский престол. И она с возрастом все больше напоминает свою прабабушку.

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Принцесса Шарлотта, сестра принцев Джорджа и Луи, — прирожденный лидер. Ее хвалят за уверенность и приветливый характер. Восьмилетняя Шарлотта во многом похожа на своих родителей, принца и принцессу Уэльских, но она также поразительно напоминает свою прабабушку, покойную королеву Елизавету II. Чем именно, пишет HELLO!

Сегодня в Великобритании отмечают первую годовщину со дня смерти королевы Елизаветы. И все члены королевской семьи разъехались по стране, чтобы почтить ее память. Родители Шарлотты, к слову, отправились в Уэльс. Их дети, видимо, остались дома.

Знаток этикета

Как и покойная королева Елизавета, принцесса Шарлотта зарекомендовала себя как знаток королевского этикета. Во время своего первого публичного появления на Trooping the Color в 2016 году она вела себя очень сдержанно, несмотря на юный возраст, и приветствовала толпу, также, как и ее прабабушка.

Маленькая принцесса Шарлотта на руках своей матери Фото: Getty Images

Кажется, привычка следовать правилам прижилась. С момента своего первого публичного дебюта принцессу Шарлотту часто фотографируют на всевозможных официальных мероприятиях, и она всегда ведет себя безупречно. В этом она очень похожа с покойной королевой, которая никогда не допускала промахов.

Принцесса Шарлотта раздает советы братьям

Единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кейт доказывает, что она сама по себе мини-королева. На впечатляющем праздновании платинового юбилея покойной королевы Шарлотта мило поправляла своих братьев, когда они, по ее мнению, вели себя неправильно.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Поклонники королевской семьи сразу заметили, как принцесса Шарлотта инструктирует своего брата опустить руки вниз. После легкого толчка она, казалось, сказала: "Руки вниз, Джордж". Королева Елизавета также всегда следила за тем, чтобы все, кто находятся рядом с ней

Принцесса Шарлотта умеет веселиться

Как и покойная королева, принцесса Шарлотта любит веселиться, даже когда она скована придворным этикетом. Принято считать, что королева всегда держала себя в руках, но в Сети полно фото, когда она смеялась над шутками и шутила сама. В июне 2022 года правнучка королевы наслаждалась приятным моментом общения со своим братом принцем Джорджем.

Принцесса Шарлотта с братом Фото: Getty Images

Во время семейного визита в Кардифф Шарлотта радостно рассмеялась, дирижируя оркестром рядом со своим братом.

Общая страсть к спорту

Покойная королева обожала множество видов спорта, включая теннис и, в первую очередь, верховую езду. И принцесса Шарлотта, похоже, пошла по стопам своей прабабушки. Помимо занятий верховой ездой, юная принцесса, похоже, превратился в заядлую поклонницу водных видов спорта и футбола.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Она с удовольствием посещает с родителями и братьями спортивные соревнования и во время Игр Содружества 2022 года Шарлотта присоединилась к своим родителям, чтобы вместе следить за спортсменами. И она явно была в восторге.

Взаимная любовь к животным

Когда дело касается животных, принцесса Шарлотта похожа на покойную королеву. За время своего 70-летнего правления королева Елизавета II питала глубокую привязанность к собакам и лошадям. Все знали, что она обожает корги.

Принцесса Шарлотта с своей собакой Фото: dukeandduchessofcambridge

Принцесса Шарлотта, похоже, унаследовала одержимость своей прабабушки собаками. Она любит возиться с животными и часто позирует со своим домашним кокер-спаниелем Орлой.

Напомним, ранее Фокус писал о самых ярких выходах принцессы Шарлотты в свет вместе с братьями.