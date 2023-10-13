Кейт Миддлтон обучает принцессу Шарлотту особому навыку

Единственная дочь принцессы Уэльской унаследовала любовь к одному виду спорта.

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У Кейт Миддлтон "все еще есть" навык, которым она пользовалась за годы до того, как стать членом королевской семьи Великобритании, и сейчас она обучает этому принцессу Шарлотту. Об этом пишет People.

На протяжении многих лет жена принца Уильяма с энтузиазмом доказывала свои способности во многих областях, от игры на фортепиано до рисования. Кэтрин Миддлтон также известна своей любовью к спорту. Будущая королева-консорт часто демонстрировала свой талант, например, играла на теннисном корте с Эммой Радукану и участвовала в тренировках по регби.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Но есть один вид спорта, которым Кейт недавно занималась, продемонстрировав свои навыки в нем. Принцесса Уэльская учит принцессу Шарлотту, как играть в игру, в которой она преуспела до того, как присоединиться к королевской семье в 2011 году.

12 октября 2023 года принц и принцесса Уэльские посетили Национальный спортивный центр аббатства Бишем в Марлоу. Здесь они общались как с профессиональными, так и с молодыми спортсменами о психическом здоровье и участвовали в практических занятиях, организованных благотворительной организацией SportsAid, патроном которой является Кейт.

В первом задании, сосредоточенном на развитии психической устойчивости, члены королевской семьи соревновались в серии пенальти в нетбол. Принцесса Уэльская продемонстрировала свои способности и стойкость, промахнувшись несколько раз, но в конце концов попав в корзинку.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В разговоре с "People" после этого Ама Агбезе, которая была капитаном сборной Англии по нетболу, когда они выиграли золото на Играх Содружества в 2018 году, объяснила, что Кейт также показывала принцессе Шарлотте, как играть в нетбол.

"Кейт раньше играла в нетбол, она знает этот вид спорта! Она сказала, что учила свою дочь играть в нетбол, но у младших людей сетка ниже, поэтому на самом деле все совсем по-другому — она все еще умеет!" — рассказала Ама.

Напомним, принцессе Шарлотте трудно будет найти себе пару.

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